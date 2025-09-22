Carcarese, Babliuk: “Noi viviamo di un entusiasmo che stiamo recuperando”

Ceriale. La Carcarese marca il suo primo punto del campionato di Eccellenza. Uno 0-0 contro la San Francesco Loano molto intenso e ricco di difficoltà. Mykola Babliuk, intervistato nel post partita, è consapevole che saranno tutte sfide di questo tenore da qui alla fine.

“Sappiamo che l’Eccellenza è un campionato molto tosto e difficile: ogni domenica è una battaglia. Che si incontri la San Francesco, il Golfo Paradiso come domenica scorsa o il Pietra la prossima settimana, è sempre una partita dura – ha dichiarato -. Noi dobbiamo cercare di migliorarci sotto tutti gli aspetti. Oggi abbiamo fatto la nostra partita con grinta: ci è mancato il gol, anche se eravamo un uomo in più. Ci sono aspetti da migliorare e da domenica continueremo a lavorare giorno dopo giorno“.

Sulla condizione dei biancorossi: “Noi siamo una squadra che vive sull’entusiasmo. Dopo la prima partita un po’ lo avevamo perso, ma stiamo cercando di recuperarlo. La società e i mister cercano sempre di tenere l’asticella alta, e noi lavoriamo per giocare. Siamo tanti ragazzi ed è bello avere competizione interna: se non gioca uno, c’è sempre l’altro, e questo ci migliora ogni giorno”.

Durante la gara un duello serrato con Marco Campelli: “È un giocatore di categoria, molto forte, però noi giochiamo sempre uomo contro uomo e oggi è andata bene. Fortunatamente lui era già ammonito, ha preso il secondo giallo e quindi sono stato un po’ più tranquillo. Però è sempre difficile: che sia un giocatore del Loano, del Pietra o di qualsiasi squadra, ogni domenica dobbiamo fare la guerra contro gli avversari”.

Sul campionato: “Quest’anno ho trovato l’Eccellenza molto livellata, dove non c’è una squadra materasso e ogni domenica è una battaglia. Ci sono le quattro o cinque squadre che possono arrivare prima delle altre, ma oltre a queste non c’è nessuna partita facile”.

La partita di ieri al “Merlo” denota comunque dei miglioramenti su determinati aspetti: “Sicuramente rispetto a domenica scorsa abbiamo migliorato la fase difensiva: avevamo preso quattro gol a Fezzano e altrettanti la partita precedente. Oggi invece in difesa abbiamo fatto bene”. E qualche aggiustamento da fare: “La fase realizzativa va migliorata, ma in generale tutti gli aspetti vanno perfezionati, per cercare di guadagnare i tre punti e fare il nostro cammino”.