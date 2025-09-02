Carcare, Mirri: “Bilancio più che positivo per l’Antica fiera del bestiame appena conclusa”

Carcare. Bilancio con il segno più per l’Antica Fiera del bestiame che si è svolta a Carcare nello scorso fine settimana. Il primo ad esprimere soddisfazione è il sindaco, Rodolfo Mirri: “La 99esima edizione della rassegna si è conclusa con grande successo, lasciando un ricordo indelebile nei cuori di tutti i partecipanti. Questo evento, che affonda le sue radici in una tradizione secolare, ha ancora una volta dimostrato la sua importanza non solo per il settore zootecnico, ma anche come momento di incontro e condivisione culturale e sociale”.

Prosegue il primo cittadino: “Un sentito ringraziamento va ai commercianti che hanno esposto con passione i loro prodotti, alle associazioni del volontariato per il loro impegno costante, al CIV (Centro integrato di Via) per la coreografia impeccabile, alla Pro Loco per la promozione culturale e culinaria, ai dipendenti comunali e agli operai per il loro instancabile lavoro e a tutti gli amministratori che hanno supportato l’evento. La collaborazione e il contributo di ciascuno sono stati fondamentali per il successo di questa storica manifestazione, che continua ad essere un importante punto di riferimento per la nostra comunità. Grazie a tutti per aver reso possibile un evento così speciale!”.

“Un ringraziamento particolare va a tutti gli espositori, agli allevatori, ai visitatori e ai volontari che con il loro impegno e dedizione hanno reso possibile questo evento straordinario. Non vediamo l’ora di accogliervi nuovamente alla 100esima edizione, un traguardo storico che promette di essere ancora più memorabile e ricco di sorprese. Arrivederci al prossimo anno, per continuare insieme questa meravigliosa tradizione”, conclude.