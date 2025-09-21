Carcare, grande festa per i 50 anni della società di Pallavolo. Il palazzetto dello sport dedicato a Stefano Ticineto

Carcare. Soddisfazioni per la celebrazione del cinquantesimo compleanno della Pallavolo Carcare.

La prima fase ha visto un nutrito numero di bambini del settore S3 del Carcare cimentarsi nella loro prima uscita pubblica. A seguire la cronistoria dei successi societari ottenuti in questi 50 anni di attività, scanditi dalla voce di una storica campionessa della società bianco rossa, Michela Santo, intervallati dal balletto a tema della scuola di danza – La Danza è-.

Momenti di commozione ed ovazione durante la proiezione di una slide delle foto storiche con il finale dedicato al padre cofondatore della società Stefano Ticineto al quale tutta l’amministrazione comunale del sindaco Mirri ha voluto intitolare il palazzetto.

“Una cerimonia sobria ma intensa – commenta il sindaco Mirri- durante la quale abbiamo ripercorso i successi della società su quel solco tracciato dai predecessori . Lo sport è un patrimonio, una scuola di regole e di condivisione di obiettivi anche sociali. Ricordare Ticineto è il nostro voler ricordate tutti coloro che da sempre operano in silenzio per il bene della comunità”.

Gli fa eco il Presidente della Pallavolo Carcare: “Per noi è un momento di commozione ed orgoglio ricordare in questi 50 anni, non solo i successi ottenuti ma conservare il patrimonio culturale ereditato ed il mantenere sempre viva la memoria di chi non è più tra noi, la loro attività è per noi importante. Con una raccolta fondi, dedichiamo una parentesi ad una nostra giocatrice, Manuela Irgher. Alla sua memoria è dedicata una casa per ragazze madri operativa a Capo Verde, uno dei progetti che la sua famiglia porta avanti”.

Momento entusiasmante è stata la gara degli ex campioni della pallavolo Carcare. Circa un centinaio di ex atleti hanno risposto, con la loro presenza, all’appello di Luca Garra, ideatore dell’evento. Tutto si è concluso con una bel match che ha evidenziato che gli anni non riescono a cancellare la passione per lo sport.