Canottieri Sabazia, a Caldonazzo grande prestazione di Alahakoon Mudiyanselage

Si è svolta a Caldonazzo, in Trentino-Alto Adige, la terza prova di Canoa Giovani. Oltre 1.000 atleti in erba per 90 società presenti provenienti da tutta Italia, hanno dato vita ad una festa dello sport dilettantistico quale è la canoa. L‘evento in realtà era diviso in due: il Meeting delle Regioni, dove gareggiavano rappresentative selezionate appunto regionali, e la Canoa Giovani per società aperta a tutti gli atleti della fascia 9-14 anni.

Nel Meeting delle Regioni, paragonabile ad un campionato italiano per giovani, Alahakoon Mudiyanselage si classifica al terzo posto nel C1 Cadetti B metri 2000, dietro solo al Veneto e Lazio; con i colori biancorossi migliora ancora il risultato classificandosi al secondo posto, sempre nel C1, ma sulla distanza dei 200 metri.

Bene anche Federico Rebagliati, alla sua prima medaglia nazionale, che guadagna un bronzo nel K1 metri 200 Cadetti A, classificandosi quarto sulla distanza dei 2.000 metri.

Gli altri risultati: K1 Cadetti B mt 200 7° posto per Benedetto Lupi, K1 Cadetti B mt 2000 8° posto per Benedetto Lupi, K1 Allievi B F. mt 200 8ª Beatrice Bosca alla sua prima gara in assoluto, K2 Allievi B M. mt 200 9° posto per Raffaele Brichesi e Gabriele Cerruti anche loro alla prima gara.

Soddisfatto il tecnico Marco Tarditi, al seguito della spedizione, che ha visto la conferma nel settore canadese dell’atleta Alahakoon Mudiyanselage e buone prestazioni da parte delle nuove leve che si affacciano al settore agonistico.

Prossimo impegno a Rapperswil, in Svizzera, internazionale per club dove la Canottieri Sabazia scenderà in campo con una quindicina di atleti per verificare la preparazione in vista della 45ª edizione del trofeo Medaglia D’argento Presidente della Repubblica, gara internazionale per club, che si svolgerà a Savona nello specchio acqueo della torretta il 27 e 28 settembre.

Alahakoon Mudiyanselage

Federico Rebagliati