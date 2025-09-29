Savona. Grande impresa dell’Idroscalo Club di Milano che vince il 45º Trofeo Presidente della Repubblica distaccando i padroni di casa nonché organizzatori della Canottieri Sabazia di Savona.

Il team milanese è guidato dal capo allenatore savonese Claudio Checcucci e dal tecnico Mauro Del Corno. Afferma Checcucci: “Per noi è un motivo di orgoglio aver vinto il trofeo. Ci tenevamo, quando ci siamo iscritti alla manifestazione, a provare a portare a casa questo prestigioso trofeo. Il merito è fondamentalmente dei ragazzi che si sono cimentati in più gare, arrivando sempre nelle prime posizioni. Sono molto contento, perché è un gruppo che quest’anno si è fondamentalmente rinnovato con l’innesto di nuovi elementi molto promettenti e del quale fanno parte anche diversi atleti di Savona. Ringraziamo la società organizzatrice per l’ospitalità che ci ha concesso e per l’organizzazione impeccabile”.

“Ora – conclude Checcucci – la nostra stagione agonistica è terminata e ci prenderemo un periodo di vacanza per ricaricarle pile e per poter programmare al meglio la stagione 2026 che spero ci potrà vedere tra le prime società italiane nella classifica nazionale”.