Edizione 2025

Canoa, l’Idroscalo Club si aggiudica il 45º Trofeo Presidente della Repubblica fotogallery

La società milanese è guidata dal savonese Claudio Checcucci nel ruolo di capo allenatore

Idroscalo Club
L'Idroscalo Club sul gradino più alto del podio

Savona. Grande impresa dell’Idroscalo Club di Milano che vince il 45º Trofeo Presidente della Repubblica distaccando i padroni di casa nonché organizzatori della Canottieri Sabazia di Savona.

Il team milanese è guidato dal capo allenatore savonese Claudio Checcucci e dal tecnico Mauro Del Corno. Afferma Checcucci: “Per noi è un motivo di orgoglio aver vinto il trofeo. Ci tenevamo, quando ci siamo iscritti alla manifestazione, a provare a portare a casa questo prestigioso trofeo. Il merito è fondamentalmente dei ragazzi che si sono cimentati in più gare, arrivando sempre nelle prime posizioni. Sono molto contento, perché è un gruppo che quest’anno si è fondamentalmente rinnovato con l’innesto di nuovi elementi molto promettenti e del quale fanno parte anche diversi atleti di Savona. Ringraziamo la società organizzatrice per l’ospitalità che ci ha concesso e per l’organizzazione impeccabile”.

“Ora – conclude Checcucci – la nostra stagione agonistica è terminata e ci prenderemo un periodo di vacanza per ricaricarle pile e per poter programmare al meglio la stagione 2026 che spero ci potrà vedere tra le prime società italiane nella classifica nazionale”.

Canoa, 45° Trofeo Medaglia d’Argento Presidente della Repubblica: le finali di domenica
