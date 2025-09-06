Cane scomparso ad Arnasco, l’appello dei padroni: “Aiutateci a ritrovare Olivia”

Arnasco. Cane scomparso ad Arnasco. Si chiamava Olivia e i padroni la stanno cercando da ieri pomeriggio (5 settembre), quando ha scavalcato la recinzione ed è scappata.

“È una cagnolotta molto paurosa, arrivata dal Sud, – hanno spiegato i padroni. – È di colore marrone/rosso, con una striscia bianca sul petto”.

“Stiamo organizzando squadre di ricerca, ma chiediamo a chiunque la veda di segnalarla al numero 345.5112511 (Teresa). Non bisogna cercare di catturarla, perché potrebbe spaventarsi di più, ma solo segnalare”, hanno concluso.