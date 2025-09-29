Campionato di società Allieve: brillano Giorgia Bongiovanni e Lara Farinola

Mondovì. Una due giorni molto intensa, con momenti di gioia e altri meno felici, come succede di solito nelle finali nazionali dei campionati di società.

Mondovì non fa eccezione e le Allieve scese in pista e pedane si battono con grande spirito di squadra, a supplire un numero piuttosto elevato di assenze e a qualche cerotto di troppo in alcune delle leader del team. Prevale però come sempre il pensiero positivo.

E allora portiamoci a casa, e riponiamolo nel cassetto dei ricordi più belli, il sorriso di Giorgia Bongiovanni che si impone sui 3.000 al termine di una gara condotta su buon ritmo sin dal primo metro con un imperioso sprint progressivo negli ulti 200 metri. 11.28.55 il crono all’arrivo.

Ed abbiniamolo all’ottimo argento conquistato da Lara Farinola sui 200, corsi in 26.26.

La stessa Farinola si è piazzata sesta sui 400 metri, corsi in 1.01.32, pagando nel finale un passaggio un po’ troppo veloce a metà gara.

Citiamo inoltre i settimi posti di Giorgia Bongiovanni sui 1500 (5.16.14), di Maria Teresa Del Gobbo sugli 800 (2.35.27), di Lara Dieci nell’asta (2,50 la misura).

E le ottave posizioni delle due staffette. La 4×100 (schierata con Beatrice Carè, Maria Teresa Del Gobbo, Martina D’Urso e Lara Dieci), all’arrivo in 54.38. E la 4×400 (scese in pista con Martina D’Urso, Maria Teresa Del Gobbo, Giulia Malgrati e Sara La Torre), che ha concluso la prova in 4.25.90.

La classifica per società ha visto l’affermazione dell’Atletica Vigevano sul Team-A Lombardia.

Per l’Atletica Arcobaleno Savona una dodicesima posizione che lascia un po’ di amaro in bocca, subito alle spalle dei “cugini” dell’Atletica Alba Docilia e a precedere l’Atletica Cogne Aosta e l’Atletica Cascina.

La staffetta 4×400

Giorgia Bongiovanni e Lara Farinola

Il podio 3000 Allieve