Campagna estiva sulla giustizia di FdI, il circolo territoriale di Savona: “Grande affluenza e dialogo con i nostri concittadini”

Savona. “Con il gazebo organizzato dal circolo territoriale Savona Tricolore sabato 13 settembre a Savona, si conclude la campagna estiva di Fratelli d’Italia edizione 2025 dell’Enigmista Tricolore con il tema ‘Giustizia e sicurezza. Non solo parole. Le riforme che l’Italia aspettava da decenni’. E’ stato bello vedere tanto interesse da parte dei savonesi, ai quali abbiamo distribuito materiali informativo, tra cui l’opuscolo dell’enigmista tricolore sulle azioni del governo della nostra Premier Giorgia Meloni, in materia di sicurezza e contrasto all’immigrazione irregolare. dando così risalto alle iniziative di governo intraprese sino ad oggi”. Così Giuseppe Giordanella, portavoce del circolo.

“Grande è stata l’affluenza a Savona ed in tutti i luoghi in cui abbiamo portato il nostro gazebo quest’estate, parlando con la gente e soprattutto ascoltando le necessità dei nostri concittadini”.

“Il lavoro sul territorio è basilare e determinante per migliorarne il nostro radicamento, e per questa iniziativa che è stata fortemente voluta e realizzata, cogliamo l’occasione ringraziando l’ottima e puntuale regia del nostro coordinatore regionale onorevole Matteo Rosso tutti coloro, veramente tantissimi, che a vario titolo hanno fatto si che la manifestazione avesse cosi grandi risultai, simpatizzanti, militanti presidenti dei vari circoli. Presenti a Savona il capogruppo e consigliere in Regione Rocco Invernizzi, il nostro consigliere comunale Massimo Arecco e il presidente del circolo Savo Oppidum Alpinum Fabio Canesi”.