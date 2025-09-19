  • News24
Rogo

Calizzano, incendio di canna fumaria domato dai vigili del fuoco

Il rapido intervento prima di una propagazione delle fiamme al tetto dell'edificio

Paura ma nessuna conseguenza grave oggi a Calizzano, in località Mereta, dove intorno alle 14.00 un incendio si è sviluppato da una canna fumaria di un’abitazione.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con la squadra del distaccamento di Finale Ligure e con l’autoscala proveniente dal distaccamento di Albenga.

L’intervento tempestivo ha permesso di circoscrivere rapidamente le fiamme, evitando che si propagassero al tetto e mettendo così in sicurezza l’edificio.

Fortunatamente non si registrano feriti né persone intossicate.

