Calizzano, incendio di canna fumaria domato dai vigili del fuoco

Paura ma nessuna conseguenza grave oggi a Calizzano, in località Mereta, dove intorno alle 14.00 un incendio si è sviluppato da una canna fumaria di un’abitazione.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con la squadra del distaccamento di Finale Ligure e con l’autoscala proveniente dal distaccamento di Albenga.
L’intervento tempestivo ha permesso di circoscrivere rapidamente le fiamme, evitando che si propagassero al tetto e mettendo così in sicurezza l’edificio.
Fortunatamente non si registrano feriti né persone intossicate.
Più informazioni