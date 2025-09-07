  • News24
Agricoltura

Calizzano celebra il mondo rurale con la Benedizione dei trattori, tra fede e tradizione fotogallery

La sfilata dei mezzi agricoli durante l'evento celebrativo che ha visto numerose iniziative

Calizzano in festa in questo weekend per la quarta edizione della Festa dell’Agricoltura, un evento organizzato dalla Pro Loco che ha animato la zona Ciminiera: un evento per celebrare il mondo rurale e che punta a valorizzare le radici e le tradizioni del territorio.

La manifestazione è stata ricca di appuntamenti e iniziative.

E oggi, domenica 7 settembre, si è vissuta un’intera giornata dedicata alle attività agricole: in mostra trattori e macchinari che hanno fatto la storia del lavoro nei campi, a seguire si è svolto il giro panoramico e la sfilata dei mezzi, un momento suggestivo che ha portato i partecipanti ad esplorare il paesaggio locale.

Alle 12:30 il momento solenne con la benedizione dei trattori, un rito propiziatorio che unisce fede e tradizione, il tutto accompagnato dal gusto e dalle eccellenze agroalimentari del territorio, che hanno visto presenti cucine e stand gastronomici.

Nel pomeriggio odierno, poi, spazio ai giochi agricoli e la stima del peso: sfide divertenti e goliardiche, con la conclusiva cerimonia di premiazione.

