Calizzano in festa in questo weekend per la quarta edizione della Festa dell’Agricoltura, un evento organizzato dalla Pro Loco che ha animato la zona Ciminiera: un evento per celebrare il mondo rurale e che punta a valorizzare le radici e le tradizioni del territorio.

La manifestazione è stata ricca di appuntamenti e iniziative.

E oggi, domenica 7 settembre, si è vissuta un’intera giornata dedicata alle attività agricole: in mostra trattori e macchinari che hanno fatto la storia del lavoro nei campi, a seguire si è svolto il giro panoramico e la sfilata dei mezzi, un momento suggestivo che ha portato i partecipanti ad esplorare il paesaggio locale.

Alle 12:30 il momento solenne con la benedizione dei trattori, un rito propiziatorio che unisce fede e tradizione, il tutto accompagnato dal gusto e dalle eccellenze agroalimentari del territorio, che hanno visto presenti cucine e stand gastronomici.

Nel pomeriggio odierno, poi, spazio ai giochi agricoli e la stima del peso: sfide divertenti e goliardiche, con la conclusiva cerimonia di premiazione.