Calciomercato dilettanti, ancora dei movimenti: colpo Bogarin per il Bragno

Il calciomercato dei dilettanti continua a muoversi nelle sue ultime ore di apertura delle liste e le squadre dovranno affrettarsi se vogliono chiudere gli ultimi innesti prima del gong.

E tra queste società c’è il Bragno, che però si è già portata avanti come si evince dal comunicato pubblicato dal Millesimo: i giallorossi hanno salutato i loro ex giocatori in direzione biancoverde e tra questi c’è Ivan Bogarin. Indelebile il suo gol allo scadere nel derby con la Carcarese dello scorso anno, il preludio della vittoria del campionao. Insieme a lui Sylla e i già noti Gomes e Perovic.

Il Finale, invece, vede l’ingresso in rosa di Fabio Moretti. Il centrocampista ex Carcarese sarà un nuovo importante innesto per mister Diego Alessi: si aspetta solo il comunicato del club.