I due gironi

Calcio, ufficializzati i gironi della Seconda Categoria

Formazioni savonesi inserite come di consueto nel Girone A e nel Girone B

Priamar Vs Murialdo

Sono stati ufficializzati i gironi della Seconda Categoria. Nessun cambio di girone particolare rispetto alle scorse stagioni. Torna il derby tra Nolese e Spotornese.

Il Girone A

Albingaunia Sport Albenga Under 21, Argentina Arma, Borghetto, Carlin’s Boys, Golfo Dianese, Oneglia Under 21, Polisportiva Sanremo, Real Santo Stefano, Riva Ligure, San Bartolomeo Cervo, Vallecrosia Academy, Villanovese.

Il Girone B

Bardineto, Carcarese Under 21, Giusvalla, Mallare, Murialdo, Nolese, Pallare, Plodio, Priamar Liguria, Rocchettese, Sassello, Spotornese.

