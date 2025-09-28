Savona batte Sampierdanese 3 a 0, tris nel silenzio per la protesta ultras

Savona 3 (10′ Calcagno, 41′ Fossati, 60′ Turone) – Sampierdarenese 0

La notizia principale è prima del fischio di inizio all’Olmo-Ferro di Celle Ligure. Si è giocato nel silenzio per la protesta degli ultras del Savona. Nel mirino della tifoseria organizzata, le istituzioni cittadine. “La pazienza è finita, il Savona non può stare senza fissa dimora” recita lo striscione esposto all’Olmo-Ferro. Il Savona anche quest’anno non ha una casa propria, viste le condizioni in cui versa il Bacigalupo, e il campo designato per le gare interne, il Chittolina, era occupato dalla gara del Vado. Ecco quindi l’ennesimo trasloco che non è andato già ai tifosi. Sul campo, nonostante le defezioni pesanti di Sassari, Rignanese, Silvestri e Raja, il Savona ha avuto vita facile contro la Sampierdarenese. Match sbloccato dopo appena 10′. Corner di Fossati, testa di Calcagno. La partita prosegue con il Savona in controllo, la Sampierdarenese fatica a contrattaccare ma qualche buono spunto costringe a falli da ammonizione due terzi della difesa biancoblù, Schirru e Calcagno sanzionati. Cola non vuole rischiare e allora arretra il factotum Gaggero alzando Calcagno in una zona meno a rischio secondo giallo. Il raddoppio arriva alla fine del primo tempo con Fossati, abile nell’inserirsi e nel colpire di testa su suggerimento di Durante. Nel secondo tempo, la partita non dà mai l’impressione di potersi riaprire e il sigillo finale arriva al 60′ quando Turone (sì, nipote d’arte) approfitta di un’incertezza difensiva per depositare in rete. Il Savona sale a sette punti in classifica dopo tre giornate, la Sampierdarenese rimane ferma a zero. Qui il resoconto del weekend sportivo con risultati e classifiche.

Il comunicato ufficiale dei Pessimi Elementi

Comunicato Ufficiale Pessimi Elementi 2013

Non tiriamo troppo la corda! Da un paio di giorni apprendiamo che la prossima partita casalinga di campionato non verrà di nuovo giocata nel nostro campo di “casa” designato per quest’anno. Il Ferruccio Chittolina di Vado Ligure. Non ci interessano le modalità e il perché si è arrivati di nuovo a questo.

Ma ci interessa sicuramente fare chiarezza e mettere un punto a questa storia che va avanti da ben 5 anni. La Savona del tifo organizzato ne ha le palle piene di essere “ospite” anche quando gioca in casa… ne ha le palle piene di essere sbattuta qua e là nei campi di provincia… Celle, Quiliano, Vado, Albisola, addirittura Noli per le partite casalinghe nella stagione 22/23.

Il sunto è uno: dovete darci il nostro stadio!! Il Valerio Bacigalupo. 5 anni che non entriamo a casa nostra… 5 anni che la città non ha uno stadio a norma… e non si tratta solo di noi, del Savona o dei suoi tifosi. La maggior parte degli sportivi vicini al mondo del calcio sono cresciuti col sogno di giocare in quello stadio… la maggior parte dei ragazzi sono cresciuti in quello stadio guardando le partite del savona.

Unica città capoluogo di provincia a non avere uno stadio a norma, uno stadio agibile. E se nel caso, vista la non agibilità del Bacigalupo, non ci può essere fisicamente ridato il nostro stadio… la squadra della città deve di diritto – e ripetiamo di diritto – avere un impianto gestito dal Savona Calcio, dove giocare le partite casalinghe nel proprio impianto, nel proprio terreno.

Il Savona e la sua gente meritano rispetto. E meritano uno stadio a Savona!! Detto questo, comunichiamo che tutte le partite casalinghe che non verranno giocate al Ferruccio Chittolina di Vado saranno prive della nostra presenza, dei nostri vessilli e del tifo organizzato! Che nessuno fraintenda… siamo con la squadra e con la società che sta facendo di tutto per trovare delle soluzioni. Ma i nostri ideali e la dignità di chi ama il Savona e lo segue da sempre in qualsiasi categoria… prima di tutto! Che il Comune o chi di dovere… trovi una soluzione!

Avanti ultras!

La partita minuto per minuto

87′ Qualche minuto anche per Briano, entra al posto di Saracco.

83′ Incornata di Incorvaia sul secondo palo, Molinari fa opposizione. Palla in angolo.

80′ Azione palla a terra del Savona. Calcagno incrocia bene ma palla fuori.

78′ Esce Fossati ed entra Pirotto.

77′ Bella combinazione della Sampierdarenese sulla destra che porta Costa al tiro dal limite. Pallone alto.

76′ Sampierdarenese in avanti. Durante calcia in area ma il pallone viene rimpallato in angolo. Nulla di fatto sugli sviluppi del corner.

75′ Ancora un cambio, esce Damonte entra Incorvaia.

71′ Biaggi stende Biagini, ammonito il centrocampista biancoblù.

69′ Fallo a centrocampo di Toskaj sanzionato con il cartellino giallo.

68′ Esce Turone, entra Toskaj nel Savona. Il difensore viene impiegato in attacco viste le parecchie assenze tra i biancoblù.

65′ Gran tocco di Turone che appoggia per Fossati. Filtrante per Zunino, che perde tempo ma calcia lo stesso. Para Bulgarelli.

64′ Colpo di testa di Zunino, palla fuori.

61′ Primi minuti in biancoblù per Biaggi, centrocampista arrivato in settimana. Entra al posto di Durante.

60′ Tris del Savona! Balbetta la difesa della Sampierdarenese, Turone si avventa sul pallone tra i piedi di una avversario e segna da posizione ravvicinata.

59′ Gran conclusione di Damonte! Tiro a incrociare dal limite che esce di poco sul palo più lontano.

56′ Cross basso di Calcagno per l’inserimento di Turone. Bella chiusura di Bruni.

47′ Giallo sventolato verso la panchina del Savona, probabilmente all’indirizzo di mister Cola. Proteste per la mancata ammonizione di un avversario.

46′ Si comincia con un cambio nella Sampierdarenese. Fornaro al posto di Pittaluga.

Secondo tempo

45’+1 Finisce qui il primo tempo. Qui il recap sulle partite del pomeriggio.

45′ Pallone messonin mezzo dalla Sampierdarenese, Rosasco esce ma non trattiene. Nessuno degli ospiti riesce però a fare suo il pallone. Libera la difesa.

41! Raddoppio del Savona! Cross pennellato di Durante leggermente a rientrare, Fossati si inserisce bene e di testa indirizza dove Bulgarelli non può arrivare.

39′ Cappelletti prova a girarsi in area ma viene murato bene da Schirru.

35′ Ora il Savona sbanda. Schirru alza un campanile, Cappelletti tocca in area per Durante che da buona posizione calcia fuori. Prima opportunità degna di taccuino per la Sampierdarenese.

34′ Ancora Savona impreciso. Turone calibra male un passaggio abbastanza semplice che avrebbe potuto mettere Zunino solo davanti al portiere.

33′ Clamorosa occasione sciupata da Fossati! Cross di Durante, il centrocampista colpisce di testa da solo dentro l’area piccola ma spedisce addosso a Bulgarelli

28′ Ancora una modifica della difesa, Bellotti braccetto di destra e Gaggero di sinistra. Gaggero, la cui duttilità è nota, ha già cambiato tre posizioni.

24′ Fallo di Costa su Saracco. Ammonito.

21′ Cross insidioso di Calcagno verso l’area piccola. Manzi chiude bene di testa. Corner del Savona ma fallo in attacco di Schirru che controlla con un braccio.

20′ Il Savona rimescola le carte: da qualche minuto Cola ha variato lo schieramento, forse in virtù dell’ammonizione di Calcagno. In difesa restano Bellotti – Schirru – Gaggero. Al posto di Gaggero in mezzo va Durante e largo a destra si posiziona Calcagno.

17′ Schirru tampona Biagini e viene ammonito. Due difensori su tre col giallo tra i biancoblù.

13′ Ed è proprio Calcagno, in posizione avanzata, a crossare per Damonte. Tiro però sull’esterno della rete.

Nonostante nello schieramente statico Calcagno figuri come “braccetto”, spesso avanza la sua posizione fino a giocare sul limite dell’area avversaria. Un movimento che si vede di rado a questo livello e che quindi gli avversari faticano a leggere.

12′ Fallo di Calcagno che blocca la ripartenza ospite. Ammonito l’autore del goal.

10′ Savona avanti! Calcagno! Corner battuto da Fossati, il difensore appostato sul secondo palo salta più in alto del suo marcatore e deposita di testa alle spalle di Bulgarelli.

9′ Cross di Damonte deviato. Primo angolo anche per i biancoblù.

6′ Primo angolo per la Sampierdarenese. Schirru ben appostato libera l’area di testa.

Nota tattica: 3-4-2-1 per il Savona. Bellotti, Schirru e Calcagno davanti a Rosasco. Saracco e Gaggero centrali di centrocampo. Durante largo a destra e Damonte a sinistra. Turone e Fossati a sostegno dell’unica punta Zunino.

2′ Subito Striscioni pericolosi. Calcagno sale fino al limite dell’area e riceve da Durante. Tiro incrociato fuori di poco.

1′ Si parte in un silenzio inconsueto per le partite del Savona

Primo tempo

Sampierdarenese: 1 Bulgarelli, 2 Molinari, 3 D’Amoia, 4 Carozza, 5 Bruni, 6 Manzi, 7 Biagini, 8 Costa, 9 Pittaluga, 10 Cappelletti, 11 Durante C. A disposizione: 12 Virga, 13 Bruzzese, 14 D’Artibale, 15 Fornaro, 16 Gaggero, 17 Izzo, 18 D’Aglio, 20 Tullo. Allenatore: Roberto Pittaluga.

Savona: 1 Rosasco, 2 Bellotti, 3 Damonte, 4 Gaggero, 5 Schirru, 6 Calcagno, 7 Durante, 8 Saracco, 9 Turone, 10 Zunino, 11 Fossati. A disposizione: 12 Moraglio, 13 Toskaj, 14 Calcagno, 15 Incorvaia, 16 Biaggi, 17 Covelli, 18 Pirotto, 19 Basile, 20 Briano. Allenatore: Emanuele Cola.

Arbitro: Cambiaso di Imperia, Assistenti: Morbelli di Albenga e Trajanovski di Novi Ligure (designazioni arbitrali)

Quattro punti per il Savona, zero per la Sampierdarenese. La classifica recita questo prima che inizi per le due squadre la terza giornata del campionato di Promozione. Il Savona giocherà senza il supporto degli ultras. Anche quest’anno gli Striscioni, viste le condizioni del Bacigalupo, non hanno un campo di casa. La sede prescelta per le gare interne è il Chittolina di Vado, ma la concomitanza con la partita Vado-Imperia ha imposto agli Striscioni l’ennesimo trasloco. In segno di protesta gli ultras hanno affisso uno striscione ed emanato un comunicato in cui spiegano che non si tratta di una protesta contro squadra o club.