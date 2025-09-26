Calcio, Savona: arrivano i rinforzi, sono Basile e Biaggi

Il Savona annuncia due innesti in vista della partita contro la Sampierdarenese di domenica alle 18 all’Olmo-Ferro di Celle Ligure. Il ds Barone è dovuto tornare sul mercato per sopperire a un inizio di stagione caratterizzato da infortuni pesanti.

A centrocampo, le defezioni di Silvestri e Raja hanno portato all’innesto del centrocampista classe 2003 Federico Biaggi. Ha militato nelle giovanili del Genoa e vanta diverse presenze in Serie D.

In attacco, lo stop di Rignanese ha spinto il club a tesserare Michael Basile. Anche lui un classe 2003. Ha giocato in diverse squadre della nostra regione tra cui Pietra Ligure, Albenga, Cisano e Pontelungo. L’anno scorso un’esperienza in Terza Lega svizzera nel Coldrerio.

Intanto buone notizie per Samuele Sassari, dimesso dall’ospedale dopo il colpo rimediato nella sfida di Coppa Italia contro l’Albissole.