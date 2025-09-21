Il Savona crea ma non concretizza, il Masone è cinico e lo ferma sul 2 a 2

Masone 2 (20′ Parodi M., 63′ Merialdo) – Savona 2 (11′ Zunino, 59′ Sassari)

Ai punti non si conquistano punti nel calcio. E il risultato dice Masone 2 – Savona 2. Dopo la vittoria contro la Baia Alassio, i biancoblù vengono fermati sul pareggio dalla formazione dell’entroterra genovese. Il Vecchio Delfino crea tanto in entrambi i tempi ed è spesso sfortunato, dal palo colpito da Sassari ad alcuni salvataggi in extremis degli avversari. Il Masone si è difeso come ha potuto e ha avuto il gran merito di capitalizzare al massimo le poche sortite offensive. Il primo momento saliente della partita è all’11’. Cross perfetto di Damonte sulla testa di Zunino che, ben appostato nell’area piccola, non sbaglia. Al 20′ il Masone trova il pari grazie a un colpo di testa di Matteo Parodi a seguito di un calcio piazzato. Anche nella ripresa il Savona fa la partita e produce tanto. Sforzo premiato al 59′. Ancora Damonte protagonista, secondo assist per lui questa volta con un cross basso per il tap in di Sassari. Dura poco il vantaggio visto che al 63′ Parodi sradica un pallone dalla protezione di Zunino, con i biancoblù che reclamano per il fallo, e fa partire un contropiede finalizzato da Merialdo con una staffilata sotto all’incrocio. Il Savona ha mezzora per rimettere il muso avanti ma non riesce a trovare la zampata vincente pur andandoci vicino a più riprese. Mister Emanuele Cola non fa drammi dopo il pareggio vista la mole di gioco e di occasioni messe a referto dal Vecchio Delfino. Quattro punti dopo due giornate, a punteggio pieno rimangono Albissole, Sestrese e Pontelungo (la classifica qui).

Il racconto minuto per minuto

90’+5 Ultimo assalto del Savona. Zunino crossa dal fondo. Marchelli ci mette una pezza di testa. Finisce qui.

90’+3 Ora il Savona rischia anche di capitolare. Ottonello sradica un pallone a centrocampo da un avversario, si avvicina alla porta ma calcia fuori.

90’2′ Occasionissima tra i piedi di Covelli al centro dell’area. Il giovane biancoblù spara fuori malamente.

90’+1 Si riparte.

90′ Quattro minuti di recupero. Merialdo rimane a terra. Si ferma il gioco.

85′ Ci prova Damonte. Pallone alto sulla traversa.

84′ Cola inserisce Gaggero al posto di Colombo. Bruzzone manda in campo Perata al posto di Matteo Parodi.

82′ Protesta il Masone per un tocco di Schirru con il braccio su un tiro defilato. Involontario secondo l’arbitro jonché congruo.

81′ Ammonito Rignanese per un tentativo di “mano de dios”

79′ Damonte tocca per Saracco tiro di prima centrale ma forte. Lepri bravo a bloccare. C’era Rignanese lì pronto al tap in.

77′ Errore in impostazione del Savona. Calcagno regala il pallone al Masone. Saracco costretto al fallo da ammonizione.

76′ Savona a un soffio dal vantaggio! Saracco per Zunino. Da posizione defilata fa partire un tiro a giro che esce per un soffio rispetto al palo più lontano.

74′ Cambia punta il Savona. Esce Sassari, entra Rignanese. Nel Masone, entra Sabeur al posto di Bardi.

73′ Filtrante di Fossati per Covelli, chiude bene Marchelli. Rinvio dal fondo.

70′ Cross di Durante per Sassari, tiro a botta sicura ma Tumiati è al posto giusto. Salva il goal e si prenda una spinta affettuosa dal suo portiere. Pericolo scampato per il Masone.

66′ Calcagno in proiezione offensiva guadagna una preziosa punizione nei pressi del corner. Il braccetto savonese percorre spesso il campo in verticale attraversando pericolosamente una zona di mezzo raramente presidiata. Punizione deviata in corner.

63′ Che goal di Merialdo! È 2 a 2! Parodi ruba palla a Zunino e dà il via al contropiede. Il pallone arriva nei piedi dell’11 che da posizione defilata appena dentro l’area spara un missile all’incrocio.

62′ Riccardo Ottonello, il classe 2004 (c’è un omonimo in distinta) entra al posto di Vigo nel Masone.

59′ Raddoppio del Savona! Sassari! Damonte crossa basso e teso. L’ex Celle Varazze spinge dentro nei pressi della linea. Secondo assist per l’esterno sinistro. Goal all’esordio per l’attaccante.

58′ Damonte al centro rasoterra per Sassari. Pirlo si immola opponendosi alla conclusione ravvicinata.

56′ Testore ci prova dalla distanza al volo. Pallone alto, nessun patema per Rosasco.

55′ Cross di Fossati per Sassari, colpo di testa a lato.

54′ Chance colossale per il Savona. Zunino tocca per Fossati che tutto solo dentro l’area spara alto!

52′ Tocco di Sassari per Zunino che potrebbe involarsi verso la porta indisturbato ma è in fuorigioco.

46′ Saracco entra al posto di Pirotto. Serve un giovane in più per la regola e quindi Cola cambia portiere. L’under Rosasco al posto di Moraglio.

Secondo tempo

45′ +3′ Il Savona chiude in attacco battendo quattro calci d’angolo ma senza gli effetti sperati. Il primo tempo si chiude in parità.

42′ Calcagno va rasoterra per Zunino che, da dentro l’area, si accentra e calcia. Pallone alto.

38′ Merialdo si invola verso la porta ma viene fermato dall’arbitro per una manata a Colombo nel girarsi. Direttore e guardalinee ben appostato reputano il colpo involontario e non viene estratto il giallo. Colombo, che già indossa una maschera protettiva alla Osimhen, rimane a terra dolorante. Il difensore rientra però in campo.

37′ Sassari a un passo dal raddoppio! Azione rapida del Savona con Zunino che tocca all’indietro per il compagno di reparto. Botta potentissima esce di poco alla sinistra di Lepri, che in questo casa viene graziato.

33′ Zunino appoggia per Damonte, cross repentino, inserimento di Covelli. Tocco però sporco, blocca Lepri.

31′ Cartiere costretto a uscire dopo lo scontro precedente. Al suo posto un altro under, come da regolamento. Entra Covelli.

30′ Lepri mura Zunino! L’attaccante del Savona stava per fare un’altra magia, stop al volo da corner con dribbling incorporato e conclusione potente, ma il portiere esce bene e chiude lo specchio.

27′ Ammonito Bardi per un fallo a centrocampo ai danni di Cartiere.

25′ Il Masone ora è salito di tono e prova a contrattaccare. Non è più il monologo biancoblù di inizio azione.

24′ Spiovente di Durante che picchia sulla parte alta della traversa.

23′ Sublime verticalizzazione rasoterra di Sassari che dalla propria metà campo serve in profondità Durante. Servizio al centro ma Tumiati ci mette una pezza deviando.

20′ Pareggio del Masone! Punizione dalla destra calciata verso il centro da Garzon. Matteo Parodi stacca più in alto di tutti e mette alle spalle di Moraglio!

18′ Calcio d’angolo per il Savona. Zunino prova a chiudere l’azione da appena dentro l’area ma spara alto.

15′ Primo squillo del Masone. Palla messa in area da fallo laterale. Mischia davanti a Moraglio. Il pallone poi finisce tra i piedi di Garzon che calcia bene rasoterra ma a lato.

13′ Savona a un passo dal raddoppio. Zunino riceve poco oltre il centrocampo, si gira e lancia per l’inserimento di Damonte che, davanti al portiere, spreca mandando alto.

11′ Savona già avanti! Damonte va sul fondo e crossa morbido per Zunino, colpo di testa vincente nell’area piccola. La sblocca di nuovo lui, come sette giorni fa.

9′ Palo del Savona! La difesa del Savona si fa cogliere di sorpresa. Sassari si invola verso la porta di Lepri, entra in area e a tu per tu col portiere lo supera ma il pallone sbatte sul palo e finisce sul fondo.

5′ Il Savona prova a fare la partita. Il Masone si difende con grinta. Bruzzone opta per due linee corte, 4-4-2 per i locali. Nel Savona Pirotto alterna la posizione dietro alle punte a quella di mezzala. Biancoblù che quindi a seconda della situazione assumono lo schieramento del 3-4-1-2 e del 3-5-2.

Mister Cola opta per il 3-4-1-2 come schema di partenza. Emergenza a centrocampo. Raja out per l’infortunio della scorsa settimana. Al centro, insieme a Fossati, viene adattato Durante. Pirotto a sostegno del tandem Zunino – Sassari. Quest’ultimo al debutto in campionato dopo aver vinto gli europei con la nazionale italiana di beach soccer.

1′ Masone incaricato del calcio di inizio. Locali con la divisa rossa e pantaloncini bianchi. Ospiti con la classica divisa biancoblù.

Fra poco si comincia. Come sempre al Macciò, una bella cornice di pubblico. Ci sono gli ultras del Savona ma questa volta con il “controcanto” della tifoseria del Masone.

Primo tempo

Savona: 1 Moraglio, 2 Calcagno M, 3 Damonte, 4 Pirotto, 5 Schirru, 6 Colombo, 7 Cartiere, 8 Fossati, 9 Sassari, 10 Zunino, 11 Durante. A disposizione: 12 Rosasco, 13 Bellotti, 14 Rignanese, 15 Toskaj, 16 Gaggero, 17 Covelli, 18 Incorvaia, 19 Calcagno A, 20 Saracco. Allenatore: Emanuele Cola.

Masone: 1 Lepri, 2 Tumiati, 3 Pirlo, 4 Parodi M, 5 Marchelli, 6 Bardi, 7 Sultana, 8 Garzon, 9 Vigo, 10 Testore, 11 Merialdo. A disposizione: 12 Parodi S, 13 Perata, 14 Sabeur, 15 Di Chiara, 16 Ferrari, 17 Ottonello Riccardi (2006), 18 Berti, 19 Bassi, 20 Ottonello Riccardo (2004). Allenatore: Massimiliano Bruzzone.

Arbitro: Ramez Fousfos, Assistenti: Michele Bernardini, Vesselin Adriano Torrero (il programma completo delle designazioni)

Allo stadio Macciò, il Savona affronta la prima trasferta stagionale dopo la vittoria all’esordio per 4 a 0 contro la Baia Alassio. La formazione di casa ha pareggiato al debutto sul campo del Legino per 2 a 2. Si ritrovano due squadre che l’anno scorso hanno rivaleggiato ai vertici della Prima Categoria. Alla fine, il Savona ha vinto il campionato e il Masone è salito tramite i playoff. Ora, gli obiettivi sono diversi con i biancoblù che puntano al secondo salto di categoria di fila.