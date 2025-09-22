È ormai una triste consuetudine che, purtroppo, non fa quasi più notizia. L’ondata di maltempo che ha colpito la Val Bormida ha spazzato via per l’ennesima volta lo stadio Perotti di Dego.

Una situazione che si ripete ormai da anni e che mette in seria difficoltà il club, che a più riprese ha rimesso a posto l’impianto salvo poi, come accaduto nelle ultime ore, vedere i propri sforzi vanificati.

La pioggia delle scorse ora ha mietuto un’altra vittima, ovvero il campo in sintetico adiacente allo stadio Cesare Brin di Cairo Montenotte. A dare il triste annuncio, corredato da immagini un manto inagibile, la vicepresidente Elisa Vico.