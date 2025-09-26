Calcio dilettanti: le cinque partite del weekend, tra debutti e “imperativi”

Eccellenza (3^ giornata)

Carcarese vs Pietra Ligure (sabato ore 16 al Corrent)

Siamo ancora nel trailer del campionato di Eccellenza. Sarà un Pietra Ligure capofila o costretto a rincorrere? Sarà una Carcarese da campionato tranquillo o da lotta serrata per la salvezza? L’anticipo del Corrent può aiutare a capire la dimensione delle due squadre. I nerazzurri si presentano a quota quattro punti, i biancorossi dopo la pesante sconfitta dell’esordio (1-4 contro la Golfoparadiso) vogliono regalare la prima gioia casalinga al proprio pubblico dando continuità al pareggio contro la San Francesco Loano.

Promozione (3^ giornata)

Savona vs Sampierdarenese (domenica ore 18 all’Olmo-Ferro)

In casa Savona non si sono fatti drammi per il 2 a 2 contro il Masone. Giustamente, verrebbe da dire, visto che la prestazione c’è stata. Tuttavia, per chi vuole vincere il campionato è bene non perdere troppo terreno fin da subito. Il calendario metterà le sfide più complicate tra la quinta e l’ottava giornata (qui l’analisi del percorso dei biancoblù), l’imperativo è quindi vincere, in particolare in una settimana che ha visto l’uscita dalla Coppa Italia per mano dell’Albissole. Non che la coppa conti qualcosa, visto che i vertici federali continuano a lasciarla un torneo fine a se stesso, ma perché blasone e budget rendono pesante ogni sconfitta. La Sampierdarenese evoca brutti ricordi alla piazza, con quel testa a testa del 21/22 che aveva arriso ai lupi genovesi in un epico spareggio, ma si presenta all’Olmo-Ferro avendo perso tutte le partite tra campionato e coppa. Intanto, in casa biancoblù sono arrivati due ulteriori innesti per sopperire agli infortuni delle scorse settimane (la news).

Finale – Pontelungo (domenica ore 15 al Borel)

Test probante per il Pontelungo, capolista insieme ad Albissole e Sestrese. La squadra di Zanardini ha una rosa rinnovata e dopo la semifinale playoff dello scorso anno punta perlomeno e ripetersi. Un club ambizioso che ha visto il proprio organigramma riempirsi non poco durante questa estate. Ma non sono da meno le ambizioni del Finale, che dopo due anni in cui ha rischiato la retrocessione vuole con Alessi e Monteforte stare nella parte alta della classifica.

Prima Categoria “A” (1^ giornata)

Albingaunia Sport Albenga vs Quiliano&Valleggia (domenica ore 18 al Riva)

Il passaggio del turno in Coppa Liguria e una squadra che ha dimostrato grande grinta hanno già fatto scaldare nuovamente la piazza ingauna, umiliata dalle vicende dello scorso anno. I bianconeri di Poggi non partono favoriti per la vittoria finale, visto che le big sembrano parlare tutte imperiese. Ma la qualificazione playoff potrebbe essere alla portata. Di fronte, una compagine biancorossoviola che si è rinforzata specialmente a centrocampo rispetto all’anno scorso. La formazione di Molinaro si è trovata un po’ a sorpresa nel Girone “A” dopo anni di Girone “B”.

Prima Categoria “B” (1^ giornata)

Virtus Don Bosco vs Sciarbo&Cogo (domenica ore 15 all’Olmo-Ferro)

Prima di Savona-Sampierdarenese, potrebbe essere una buona idea gustarsi un derby tra vicini di casa. La Virtus Don Bosco di mister Massimiliano Marzano è una neopromossa mentre lo Sciarbo&Cogo si è salvato ai playout. Probabilmente le due squadre sono destinate a campionati se non di sofferenza perlomeno non ai primissimi posti, ma la sfida si preannuncia incandescente.