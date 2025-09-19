Calcio dilettanti: le cinque partite da vedere di questa settimana

Serie D Girone A (3^ giornata)

Vado vs Derthona (sabato ore 15 al Chittolina)

Mister Giorgio Roselli ha già sfatato il primo tabù. L’inizio positivo in campionato, due vittorie su due, sembra foriero di un destino diverso rispetto a quello di Renato Mancini e Silvestro De Lucia. Nelle ultime due stagioni, infatti, gli allenatori scelti in estate dal Vado sono stati ben presto esonerati. L’obiettivo è la terza vittoria in altrettante partite. Sarà sfida a Pietro Buttu: l’allenatore ex Finale, Albenga e Imperia fa tappa in Liguria per la prima volta da quando si è seduto sulla panchina dei bianconeri piemontesi. Una vittoria e una sconfitta per il Derthona in questo campionato. Mercoledì ci sarà il turno infrasettimanale. Il Vado sarà di scena all’Olmo-Ferro contro il Celle Varazze degli ex Capra e Donaggio, mentre domenica prossima arriva l’Imperia.

Cairese vs Biellese (sabato ore 15 al Brin)

Tre partite in una settimana. La Cairese può indirizzare il suo campionato. I gialloblù hanno reagito all’inizio shock della prima partita contro il Chisola (0-3) pareggiando 1 a 1 contro la Lavagnese. La formazione di Solari dovrà sfruttare la seconda partita casalinga cercando di superare la Biellese, neopromossa che la scorsa settimana ha vinto la sua prima partita superando la Valenzana. L’infrasettimanale (24 settembre) prevede la difficile sfida sul campo del Varese mentre domenica prossima arriva al Brin l’Asti.

Il calendario della Serie D

Eccellenza (2^ giornata)

San Francesco Loano vs Carcarese (domenica ore 15 al Merlo di Ceriale)

In attesa che l’Ellena sia pronto con il nuovo manto sintetico, la San Francesco Loano debutta in casa a Ceriale. Di fronte la neopromossa Carcarese. Si preannuncia una sfida infuocata, visto che le due compagini contano su un buon seguito di pubblico. Ma, soprattutto, perché rossoblù e biancorossi vogliono togliere subito lo zero dalla casella punti fatti date le sconfitte all’esordio. Tra i motivi di interesse, anche la sfida “generazionale” tra l’esperto allenatore loanese Lupo e il giovane tecnico Michele Battistel.

Promozione “A” (2^ giornata)

Baia Alassio vs New Bragno (domenica ore 15 al Ferrando)

Due umori agli antipodi si mescoleranno creando un mix potenzialmente esplosivo. La “settimana di merda” preannunciata da mister Enrico Sardo ha canalizzato la rabbia della Baia Alassio nel modo giusto dopo la pesante sconfitta contro il Savona? Per il New Bragno, invece, l’entusiasmo è massimo. Sono arrivati gli innesti sperati richiesti da Ferraro, Gomes e Perovic, e all’esordio i biancoverdi hanno lanciato un bel segnale superando con un rotondo 3 a 0 la Sampierdarenese.

Coppa Liguria Seconda Categoria (1^ giornata)

Sassello vs Rocchettese (domenica ore 15 al Macciò)

Per avere qualche indizio sul prossimo campionato di Seconda Categoria, il consiglio è quello di una gita in quel di Sassello con annessa partita di calcio. La formazione di casa ha rinforzato in tutti i reparti una rosa che l’anno scorso è arrivata quinta. In attacco, la coppia Calcagno-Rebagliati farebbe molto bene anche in Prima Categoria. E sulle sponde dell’Erro si respira grande entusiasmo. Curiosità anche per la rinnovata Rocchettese del nuovo allenatore Prato. Dopo gli anni del tecnico Chiola, in casa rossoblù si è deciso di cambiare e dopo una stagione opaca è tempo di rilanciare le proprie ambizioni.