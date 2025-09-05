Calcio dilettanti: le cinque partite da non perdere di questo weekend

Serie D, Girone A

Vado – Sanremese (domenica 7 settembre ore 15 allo stadio Chittolina)

Secondo atto di tre della sfida tra rossoblù e matuziani. Ma indubbiamente più importante rispetto alle due partite di Coppa Italia. Inizia un campionato che vede, secondo molti, i rossoblù favoriti. Dichiarazioni prudenti, ma il sogno di Franco Tarabotto è portare la Serie C al Chittolina. Ci potrebbero essere parecchi nomi illustri in campo e, chissà, anche sugli spalti. Nella rosa ponentina figurano i figli di Del Piero e Djorkaeff e il cugino di Gattuso. Nel Vado c’è Enoch Barwuah, fratello di Balotelli.

Ligorna – Celle Varazze (domenica 7 settembre ore 15 allo stadio Ligorna)

Battesimo di fuoco per le civette neopromosse. I genovesi da anni orbitano in zona playoff e al secondo anno di lavoro mister Pastorino punta a entrare negli spareggi mancati per poco l’anno scorso. Il Celle Varazze ha cambiato completamente i connotati alla rosa e spera di non patire per salvarsi, anzi la squadra è stata costruita per un campionato di livello con calciatori importanti per la categoria. I risultati della Coppa Italia non sono stati esaltanti, 1 a 1 con Imperia e sconfitta 3 a 0 col Sestri Levante, ma da tarare sul fatto che non è semplice assemblare una squadra ex novo.

Coppa Italia di Promozione

Pontelungo – Ceriale (domenica 7 settembre ore 15 allo stadio Riva)

Partita di coppa e quindi l’interesse è per avere prime informazioni sulle due formazioni in vista del campionato. La formazione di Zanardini ha disputato i playoff lo scorso anno e ha rafforzato in modo notevole l’organigramma societario. Testimonianza di ambizioni alte. Il Ceriale di Mambrin ha cambiato qualcosa rispetto allo scorso anno. Ripetersi, con i giovani, è sempre difficile. Ma nell’intervista di inizio stagione ha detto di voler emulare se non migliorare la stagione precedente.

Coppa Liguria di Prima Categoria

Albingaunia – San Filippo Neri (domenica 7 settembre ore 17,30 allo stadio Riva)

Match di portata storica. Il calcio bianconero riparte con l’Albingaunia Sport Albenga dopo il disastro della scorsa stagione. Una bella ventata di aria fresca, con una dirigenza tutta locale e una squadra improntata sulla base del Vadino. Una prima al Riva subito affascinante con il derby contro un’altra realtà storica della città come la San Filippo Neri, dove giocherà anche quest’anno l’eterno bomber Marco Carparelli.

Altarese – Cengio (domenica 7 settembre ore 18 allo stadio Fornaciari)

Il Girone A di Prima Categoria sembra nettamente sbilanciato a favore delle formazioni imperiesi. Quale spazio alle savonesi? L’Altarese si è rinforzata con giocatori come l’attaccante Quinonez, basterà per alzare il livello o il campionato imporrà una stagione analoga a quella scorsa? Il Cengio ha puntellato tutti i reparti e l’anno scorso per larghi tratti ha insidiato le prime posizioni. Potrebbe essere l’outsider dei quartieri alti.