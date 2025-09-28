Cairo, oltre 400 cittadini alla”Giornata della Salute” del Lions Club Valbormida

Cairo Montenotte. Oltre 400 cittadini hanno partecipato alla Giornata della Salute organizzata ieri, 27 settembre, dal Lions Club Valbormida, approfittando di visite e screening gratuiti con dermatologo, oculista, geriatra e diabetologo.

Durante la giornata sono stati offerti anche vaccinazioni contro pneumococco e tetano, controlli della pressione arteriosa e informazioni su assistenza domiciliare e prevenzione (come la mammografia).

“Un ringraziamento speciale va al Comune di Cairo Montenotte e ad ASL2 Savona, che hanno reso possibile questa iniziativa insieme ai medici e ai volontari che ci hanno accompagnato con passione e professionalità. Il Lions Club Valbormida è fiero di essere al fianco della comunità, con azioni concrete a servizio della salute e del benessere di tutti”, commentano gli organizzatori.