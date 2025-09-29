Cairo Montenotte, crolla un muro di sostegno in corso Marconi e trascina nel fiume cantine e pertinenze

Cairo Montenotte. Un forte boato e poi il crollo: questa mattina, intorno alle 8.30, amaro risveglio per alcuni abitanti di corso Marconi, in località Passeggeri, a Cairo. A seguito dell’evento alluvionale della scorso 22 settembre la piena del fiume Bormida ha minato la stabilità di alcuni manufatti ad uso cantine, presenti da decenni sull’argine del corso d’acqua.

A crollare è stato il muro di sostegno costruito a protezione delle abitazioni, che si è trascinato dietro tutte le pertinenze.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che stanno valutando possibili danni alle case e sono al lavoro per la messa in sicurezza dell’area, nonchè per recuperare tutto ciò che è finito nell’alveo.

Un disagio notevole per i residenti che si aggiunge alla conta dei danni, già cospicua, dei privati che hanno subito, dopo solo undici mesi dalla precedente, un’altra alluvione con conseguenze pesanti anche per quanto riguarda il patrimonio pubblico.