Cairo Montenotte. A poca distanza dall’ultima grande emergenza legata al maltempo, la Val Bormida è ripiombata nello stesso incubo: una nuova alluvione ha travolto il territorio, portando con sé acqua, fango e disagi.

Se da una parte ci sono i commercianti, alcuni dei quali letteralmente messi in ginocchio, tra i luoghi colpiti c’è ancora una volta anche l’ospedale San Giuseppe di Cairo Montenotte, dove l’acqua è riuscita a penetrare all’interno della struttura, causando problemi soprattutto nei piani inferiori.

Rispetto al passato, però, i danni sono stati contenuti e i servizi ospedalieri principali sono rimasti attivi. A confermarlo è stata Monica Cirone, direttore Socio Sanitario dell’Asl2, intercettata da IVG: “I servizi dell’ospedale continuano a funzionare, – ha spiegato. – Abbiamo solo deciso, per questa settimana, di spostare le sedute di dialisi su Albenga e Savona e di spostare le sedute operatorie”.

“Abbiamo qualche problema ai piani inferiori, però, fortunatamente, rispetto all’altra volta, essendoci riorganizzati, diciamo che probabilmente abbiamo perso del materiale, ma non abbiamo interrotto servizi”, ha proseguito.

Anche il Punto di Primo Intervento è sempre rimasto operativo: “Assolutamente sì, non abbiamo problemi da questo punto di vista, – ha specificato Cirone. – Questa mattina l’ospedale lavora a pieno ritmo, anche con i laboratori, con il punto prelievi e la radiologia. Solo la dialisi e le sale operatorie, per questa settimana, hanno una rivisitazione dell’attività“.

Maltempo in Valbormida, la situazione all’ospedale di Cairo

Infine, una riflessione che riguarda i lavori strutturali in corso nell’ambito del PNRR, che rischiano ora di rallentare: “Questo è un ospedale che è soggetto ai progetti del PNRR. Dispiace, ma è ovvio che questi episodi portino comunque ad avere dei rallentamenti“.