  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Acqua e fango

Cairo, l’alluvione non risparmia l’ospedale San Giuseppe. Asl2: “I servizi reggono, ma ci sono danni” fotogallery

Detriti, acqua e disagi anche all’interno del nosocomio: dialisi e sale operatorie spostate; il resto dei servizi resta operativo

Cairo Montenotte. A poca distanza dall’ultima grande emergenza legata al maltempo, la Val Bormida è ripiombata nello stesso incubo: una nuova alluvione ha travolto il territorio, portando con sé acqua, fango e disagi. 

Se da una parte ci sono i commercianti, alcuni dei quali letteralmente messi in ginocchio, tra i luoghi colpiti c’è ancora una volta anche l’ospedale San Giuseppe di Cairo Montenotte, dove l’acqua è riuscita a penetrare all’interno della struttura, causando problemi soprattutto nei piani inferiori.

Rispetto al passato, però, i danni sono stati contenuti e i servizi ospedalieri principali sono rimasti attivi. A confermarlo è stata Monica Cirone, direttore Socio Sanitario dell’Asl2, intercettata da IVG: “I servizi dell’ospedale continuano a funzionare, – ha spiegato. – Abbiamo solo deciso, per questa settimana, di spostare le sedute di dialisi su Albenga e Savona e di spostare le sedute operatorie”.

“Abbiamo qualche problema ai piani inferiori, però, fortunatamente, rispetto all’altra volta, essendoci riorganizzati, diciamo che probabilmente abbiamo perso del materiale, ma non abbiamo interrotto servizi”, ha proseguito. 

Anche il Punto di Primo Intervento è sempre rimasto operativo: “Assolutamente sì, non abbiamo problemi da questo punto di vista, – ha specificato Cirone. – Questa mattina l’ospedale lavora a pieno ritmo, anche con i laboratori, con il punto prelievi e la radiologia. Solo la dialisi e le sale operatorie, per questa settimana, hanno una rivisitazione dell’attività“.

Maltempo in Valbormida, la situazione all'ospedale di Cairo
guarda tutte le foto
20
  • Maltempo in Valbormida, la situazione all'ospedale di Cairo
  • Maltempo in Valbormida, la situazione all'ospedale di Cairo
  • Maltempo in Valbormida, la situazione all'ospedale di Cairo
Maltempo in Valbormida, la situazione all’ospedale di Cairo

Infine, una riflessione che riguarda i lavori strutturali in corso nell’ambito del PNRR, che rischiano ora di rallentare: “Questo è un ospedale che è soggetto ai progetti del PNRR. Dispiace, ma è ovvio che questi episodi portino comunque ad avere dei rallentamenti“.

Più informazioni
leggi anche
allerta arancione 1 ottobre
Aggiornamento
Maltempo, confermati gli orari di chiusura dell’allerta: “Ma attenzione ai torrenti e ai terreni saturi d’acqua”
allagamenti croce bianca cairo
Acqua e fango
Maltempo in Valbormida, la Croce Bianca di Cairo: “Colpiti di nuovo anche noi, danni ingenti”
Alluvione Val Bormida danni Carcare
Commento
Maltempo in Valbormida, Pasa (Cgil): “Politica immobile, cosa è stato fatto dopo l’alluvione dello scorso ottobre?”
Alluvione Val Bormida danni Carcare
Allerta arancione
Alluvione a Carcare, commercio in ginocchio: “Incubo che si ripete, siamo stanchi di spalare fango”
Alluvione Val Bormida danni Carcare
Prontezza
Maltempo in Val Bormida, Confartigianato: “Imprese e cittadini in ginocchio, servono prevenzione e sostegni straordinari”
22 settembre 2025 cairo alluvione
Paura
Cairo e la Valbormida di nuovo sommerse: la furia della Bormida trascina via auto e arredi urbani
valbormida allagata 21 settembre 25
Prevenzione
Allerta arancione, in Valbormida nottata critica e all’alba i sindaci decidono di chiudere le scuole
valbormida allagata 21 settembre 25
I dati
Allerta arancione, Val Bormida sott’acqua: a Dego caduti oltre 400 mm
valbormida allagata 21 settembre 25
Viabilità
Maltempo, chiusa per frana la Ss29 alla variante di Vispa. Un allagamento interrompe la statale del Cadibona a Piana Crixia
Treni, circolazione ferroviaria sospesa: guasto alla linea elettrica tra Savona e Finale
Caos
Allerta arancione, caos treni: sospesa la circolazione a San Giuseppe di Cairo
valbormida alluvione
Disastro
Il maltempo si abbatte sulla Val Bormida: esondato il Bormida, strade e piazze allagate
valbormida allagata 22 settembre 2025
Interventi
Maltempo nel savonese: oltre cento chiamate ai vigili del fuoco, interventi importanti in Val Bormida
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.