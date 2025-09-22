Cairo Montenotte. Dopo undici mesi dall’alluvione 2024, Cairo rivive lo stesso incubo con il fiume Bormida che esonda all’alba, in seguito ad una nottata di pioggia battente. La forza dell’acqua trascina con sè auto e blocchi di cemento, e riesce persino a spostare un tir parcheggiato nei pressi del cimitero, in via Vittorio Veneto.

Corso Dante, la parallela a quella del camposanto, sull’altra sponda della Bormida, è ancora una volta una colata di fango, proprio nei pressi dell’ospedale e delle scuole elementari. Dal ponte degli Aneti la furia della tempesta ha fatto straripare il fiume, senza contare le frane e le buche nell’asfalto che si sono aperte su tutto il territorio comunale.

Ennesima “bomba d’acqua” nefasta per la Valbormida, dove anche i Comuni di Carcare, Dego, Giusvalla e Pallare stanno facendo la conta dei danni e Vigili del fuoco, volontari, tecnici comunali e addetti stanno cercando di ripristinare la viabilità. Nella frazione Porri, a Dego, risultano isolati circa quindici residenti, in località Squaneto, già in provincia di Alessandria ma non lontana dai Comuni savonesi della Val d’Erro, risulta un disperso.