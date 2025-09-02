Cairo, al via i lavori per l’ospedale di Comunità: 40 posti letto e servizi territoriali

Nell’ambito delle attività collegate alla costruzione dell’Ospedale di Comunità e della Casa di Comunità di Cairo Montenotte, finanziate con fondi PNRR – Missione 6 “Salute”, l’Azienda ha concordato con l’Impresa incaricata dei lavori la consegna degli spazi siti al primo piano del presidio entro il 15 settembre.

Questa fase di riorganizzazione comporterà la temporanea sospensione dei ricoveri presso l’ospedale di Comunità nel periodo compreso dal 15 settembre al 10 ottobre. Tale sospensione si rende necessaria per consentire il completamento delle opere di ristrutturazione, l’ampliamento della capacità ricettiva fino a 40 posti letto e l’attivazione della Casa di Comunità come previsto dal progetto sanitario.

“Parallelamente, l’azienda ha incontrato le Organizzazioni Sindacali per illustrare il piano di riorganizzazione e concordare le azioni a tutela dei dipendenti coinvolti, nel pieno rispetto dei tempi e delle condizioni previste dal finanziamento PNRR” affermano dalla Asl 2 Savonese.

“La realizzazione di questa fase progettuale rappresenta un ulteriore passo verso il potenziamento dei servizi territoriali, con l’obiettivo di garantire una presa in carico più efficace e vicina ai bisogni della cittadinanza” conclude Asl 2.