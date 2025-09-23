Cairese, la prima gioia in gialloblù di Ariel Reinero: “Contento per il gol, contro il Varese dobbiamo fare punti”

I due punti conquistati nelle prime tre partite relegano la Cairese in zona playout. Il pari nella sfida contro la Biellese, tuttavia, porta con sé dei segnali positivi riguardo la prestazione. I gialloblù erano andati in vantaggio al 90′ su calcio di rigore, prima di essere beffati in pieno recupero dal gol di Graziano, per il definitivo 1-1. Tra le note positive, il primo gol con la Cairese di Ariel Reinero, glaciale dagli undici metri per il momentaneo vantaggio della formazione di Solari.

L’attaccante classe 1994, con un passato anche in Serie C, ha commentato la sua prima marcatura nel post partita: “Sono contento per il mio primo gol. C’è amaro in bocca perché loro hanno pareggiato all’ultima giocata della partita. Ora dobbiamo avere la testa a mercoledì perché contro il Varese dobbiamo fare punti“.

Sulla prestazione Reinero afferma: “La prestazione è stata buona, abbiamo lottato su ogni palla. Il campo purtroppo non è adatto per giocare palla a terra. Abbiamo fatto così così nel secondo tempo, ma con i cambi siamo migliorati sulle seconde palle. Purtroppo alla fine abbiamo pareggiato. Dobbiamo migliorare nell’atteggiamento e nell’essere concentrati fino all’ultimo, però il gruppo si sta allenando bene e possiamo migliorare”.

Oltre al Varese nel turno infrasettimanale (mercoledì 24 settembre alle 15:00), i gialloblù affronteranno la prossima settimana l’Asti (domenica 28 settembre alle 15:00 al Brin). Due appuntamenti complicati, ma per risalire la china la Cairese deve fare punti anche contro squadre più forti e raccogliere quei risultati che, dice Reinero, non stanno arrivando: “La squadra sta lavorando sodo sin dal primo giorno. I risultati non stanno arrivando, ma con il lavoro e gli allenamenti arriveranno. Speriamo di fare più punti possibili già da mercoledì e domenica”.