Caduta a Bardineto, deceduto l’albergatore pietrese Piercarlo Vallerga: oggi i funerali

Pietra Ligure. Lutto nella comunità pietrese per la scomparsa del noto albergatore Piercarlo Vallerga, titolare del residence Villa Alda a Pietra Ligure, rimasto vittima di una rovinosa caduta avvenuta a Bardineto, mentre stava lavorando in una sua abitazione di proprietà.

L’uomo, 69 anni, molto conosciuto nel settore del turismo, ha riportato gravi traumi a seguito della caduta e dell’impatto a terra: subito soccorso dai militi della Croce Verde di Bardineto e dal 118, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure con l’elicottero.

Dopo due giorni in Rianimazione, nonostante le cure cliniche dei sanitari del nosocomio pietrese, è deceduto nella notte tra venerdì e sabato scorso. Inutili i tentativi di salvargli la vita.

Cordoglio e commozione sono stati espressi con numerosi messaggi arrivati alla famiglia: Vallerga lascia la moglie e i figli Giacomo con Katia e Giulia con Bas, oltre alle cognate e i cognati.

Oggi pomeriggio, alle ore 15.00, si terranno i funerali nella parrocchia del Soccorso a Pietra Ligure. Al termine della cerimonia funembre la salma sarà cremata.

(foto da: Res Publica Gazzettino di Pietra Ligure)