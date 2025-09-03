Cade in bici sulla via nuova di Peagna a Ceriale: grave un ciclista, in codice rosso in ospedale

Ceriale. Un uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo una rovinosa caduta in bici, probabilmente causata da un malore.

È accaduto questa mattina (3 settembre), poco dopo le 11, a Ceriale, sulla via nuova di Peagna.

Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni passanti, che hanno visto il ciclista a terra. Tempestivo l’arrivo dei militi della Croce Rossa di Loano e del personale medico del 118.

Il ferito ha riportato una ferita alla testa, ma è probabile, stando a quanto riferito, che la caduta sia avvenuta in seguito ad un malore. Pare non risultino altri veicoli coinvolti.

Dopo aver prestato le prime cure sul posto, è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul posto anche gli agenti della Polstrada per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.