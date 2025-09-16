Cade da 3 metri: 20enne trasportata in elisoccorso all’ospedale Santa Corona

Bordighera. Una ragazza è stata trasportata all’ospedale Santa Corona in codice rosso dopo essere caduta da circa tre metri. Lo riporta Riviera24.

E’ successo la notte appena trascorsa nel ponente savonese, a Bordighera.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi: sono arrivati l’automedica del 118, un’ambulanza della Croce Rossa di Bordighera.

La giovane, ventenne e di origine straniera, è rimasta ferita in modo grave, ha riportato un trauma cranico commotivo. Dopo essere stata stabilizzata dai sanitari intervenuti, è stata portata in elisoccorso, arrivato da Albenga, all’ospedale di Pietra Ligure.

Sono ancora da definire le circostanze dell’incidente.