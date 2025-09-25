Borgio Verezzi, pusher arrestato: sequestrata droga e 28mila euro

Borgio Verezzi. I poliziotti della Squadra Mobile di Savona, congiuntamente al Nucleo Sicurezza Urbana delle Polizie Locali associate di Loano e Finale Ligure, hanno arrestato a Borgio Verezzi un cittadino marocchino, regolare sul territorio italiano, in quanto colto nella flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, dedito all’attività di spaccio nel territorio di Loano e Finale Ligure, è stato sottoposto ad attività info-investigativa anche attraverso il monitoraggio dei profili social, dove lo stesso si vantava di controllare la “sua” zona di spaccio, rivendicandone l’esclusiva e manifestando un senso di impunità.

Il trentasettenne è stato fermato mentre si allontanava dal centro cittadino di Borgio Verezzi e trovato in possesso di droga e contanti.

Immediati accertamenti investigativi hanno permesso di localizzare la dimora dell’uomo, che si è dimostrato da subito reticente a collaborare con i poliziotti operanti. La perquisizione ha consentito di rinvenire e sequestrare complessivamente: circa 40 grammi di cocaina ed oltre 25 grammi di hashish. Ed ancora, un bilancino di precisione, materiale per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente, e l’ingente somma di 28.000 euro in contanti, provento dell’attività illecita.

Sono stati inoltre sequestrati un coltello a scatto e una sciabola in metallo con lama di 33 cm.

La sostanza stupefacente e il denaro erano occultati tra gli indumenti personali contenuti nell’armadio e nei cassetti del comodino.

L’arrestato è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.