Borgio Verezzi nel ’43 e ’44: incontro pubblico dell’Anpi

Borgio Verezzi. Si terrà venerdì 26 settembre, alle ore 20.45, nella sala consiliare del Comune di Borgio Verezzi, l’incontro pubblico dal titolo: “La scelta di ieri, la scelta di oggi” – Memoria storica di Borgio Verezzi nel ’43-’45 e degli scioperi della Piaggio -, organizzato dalla sezione Anpi “Ettore Bocci”.
Intervengono Luigi Vassallo e Claudia Carosi.
“Il 19 settembre 1944 Primo Baria, Settimo Giusti, Tommaso Martinelli, Davide Monarchi, Attilio Monsani e Giovanni Ronzoni furono fucilati per diserzione al muro di cinta del cimitero di Borgio Verezzi” afferma la sezione locale Anpi.
E con la sguardo all’attualità di oggi: “Noi supportiamo la Global Sumud Flotilla”.