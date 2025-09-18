  • News24
Memoria storica

Borgio Verezzi nel ’43 e ’44: incontro pubblico dell’Anpi

Appuntamento vvenerdì 26 settembre nella sala consiliare del Comune, si parlerà anche degli scioperi alla Piaggio

ANPI bandiera

Borgio Verezzi. Si terrà venerdì 26 settembre, alle ore 20.45, nella sala consiliare del Comune di Borgio Verezzi, l’incontro pubblico dal titolo: “La scelta di ieri, la scelta di oggi” – Memoria storica di Borgio Verezzi nel ’43-’45 e degli scioperi della Piaggio -, organizzato dalla sezione Anpi “Ettore Bocci”.

Intervengono Luigi Vassallo e Claudia Carosi.

“Il 19 settembre 1944 Primo Baria, Settimo Giusti, Tommaso Martinelli, Davide Monarchi, Attilio Monsani e Giovanni Ronzoni furono fucilati per diserzione al muro di cinta del cimitero di Borgio Verezzi” afferma la sezione locale Anpi.

E con la sguardo all’attualità di oggi: “Noi supportiamo la Global Sumud Flotilla”.

