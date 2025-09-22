Borghetto, dal 23 settembre attivo il sistema di rilevazione elettronica delle targhe della ZTL nel Centro Storico

Borghetto Santo Spirito. Da domani, martedì 23 settembre, entrerà ufficialmente in funzione il sistema di rilevazione elettronica delle targhe della Zona a Traffico Limitato del Centro Storico di Borghetto Santo Spirito.

Il sistema, composto da sette varchi elettronici che presidiano gli ingressi al Centro Storico, rappresenta un passaggio fondamentale per la tutela e la valorizzazione di una delle aree più importanti e caratteristiche del nostro paese.

L’intervento non nasce oggi: i lavori erano stati ultimati prima dell’estate. Successivamente erano stati organizzati incontri formativi con residenti e categorie economiche, per illustrare le modalità di accesso e le nuove regole di gestione della ZATL.

L’attivazione, prevista inizialmente a giugno, è stata posticipata per consentire a tutti gli aventi diritto di richiedere il proprio permesso e per istituire i parcheggi riservati ai residenti e distribuire i relativi pass. A questi tempi si è aggiunto un problema tecnico su un varco, che ha comportato ulteriori ritardi. Abbiamo, infine, ritenuto opportuno non avviare il sistema nel pieno della stagione estiva, per non creare difficoltà sia ai residenti che alle attività commerciali.

“Ora, che i tempi sono maturi, il sistema è collaudato e funzionante e verrà acceso ufficialmente da domani. È previsto un periodo di 30 giorni di pre-esercizio, i cosiddetti “30 giorni bianchi”, durante i quali non verranno emesse sanzioni automatiche: serviranno all’Amministrazione per monitorare i flussi e ottimizzare la gestione degli accessi. È bene però precisare che la zona è già regolamentata come ZTL: questo significa che, pur non essendo ancora operative le rilevazioni automatiche elettroniche, non vi è libertà di accesso indiscriminato al Centro Storico”, fanno sapere dal Comune.

Al termine di questo periodo, chi accederà senza titolo sarà soggetto a sanzioni automatiche.

“Si tratta – dichiara il Sindaco Giancarlo Canepa – di un passo importante che punta a coniugare la valorizzazione del nostro Centro Storico con le migliori condizioni per la vivibilità dei residenti e il rispetto delle regole da parte di tutti. L’attuale regolamento è molto meno restrittivo rispetto ad altre gestioni di analoghe zone a traffico limitato. L’obbiettivo è quello di regolamentare senza precludere del tutto gli accessi ma con l’obbiettivo di contenerli rispetto agli attuali che sono oggettivamente eccessivi.”

Tutte le info su orari e modalità di accesso sono reperibili al seguente link: https://comune.borghettosantospirito.sv.it/servizio/ztl/#submit-request o presso gli uffici della Polizia Locale.