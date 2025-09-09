Boissano, l’Atletica Run Finale Ligure primeggia ai campionati regionali individuali Master

Boissano. Pioggia di medaglie nel weekend appena trascorso per l’Atletica Run Finale Ligure che, in occasione dei campionati regionali di atletica leggera per atleti over 35 svoltisi a Boissano, ha dominato la manifestazione sia in termini di presenze ma soprattutto per i titoli regionali conquistati.

Ammonta infatti a 23 podi, con 17 medaglie d’oro, 4 d’argento e 2 di bronzo, nonché numerosi primati personali e record stagionali, il prezioso bottino della società finalese che alla luce di questi numeri si presenta come la squadra master più forte in Liguria.

“Sicuramente restano da rinforzare alcune discipline scoperte in vista della prossima stagione, dove l’obiettivo sarà quello di provare a qualificarsi per i campionati italiani di società e puntare in alto” sono le parole dei tecnici della società presieduta da Marco Fregonese.

Questi gli atleti in gara a Boissano, tutti medagliati: Renato Zemma, Giulio Chirico, Patrizia Migliorino, Fabrizio Brundu, Ferdinando Ferrati, Federico Giotti, Fabrizio Nanni, Patrizia Scimia, Marco Vigliarolo, Paolo Rossi, Gianni Pandoro, Christian Galfrè, Claudio Siccardi, Claudio Pietrasanta.