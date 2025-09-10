  • News24
Medaglia d'oro!

Bmx freestyle, Manuel Torello conquista il primo posto nella gara UCI in Germania

Ha conquistato il primo posto nella categoria Under 18

Manuel Torello
Manuel Torello dopo il successo sulla pista tedesca

Wendelstein. Si è svolta una gara UCI C1 bmx freestyle in Germania, nella città di Wendelstein. Manuel Torello, atleta tesserato per la Polisportiva Quiliano Bike Speed Wheel, classe 2008 di Vado Ligure, allenato da Alessandro Barbero, ha partecipato alla competizione in quanto convocato dalla Nazionale italiana di categoria.

Manuel si è fatto valere nel migliore dei modi, conquistando il primo posto nella categoria Under 18.
La sua medaglia d’oro è stata la prima conquistata dagli azzurri nella spedizione in terra tedesca.

Manuel Torello

Manuel Torello in azione

