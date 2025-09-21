Biker si infortuna sui sentieri alle spalle di Andora: intervento dell’elisoccorso

Andora. Brutto infortunio per un biker, che si trovava sui sentieri alle spalle di Andora. L’allarme è stato lanciato pochi minuti prima delle 10,30.

Si tratta di un uomo di 52 anni, protagonista, suo malgrado, di una rovinosa caduta, che ha reso necessario l’intervento dei soccorsi.

Trattandosi di luogo impervio, sul posto si è recato il soccorso alpino di Andora-Varigotti e si è alzato in volo l’elisoccorso Grifo.

Il ferito è stato recuperato in buon condizioni di salute, ma complici i traumi riportati è stato trasportato in elicottero, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.