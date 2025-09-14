  • News24
Vari traumi

Biker cade dalla bici lungo un sentiero di Castelvecchio: trasportato dall’elicottero al Santa Corona in codice rosso

Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino e speleologico Liguria, i vigili del fuoco e la Croce Bianca di Albenga

Generico settembre 2025

Castelvecchio di Rocca Barbena. Intervento di soccorso, ieri sera, lungo il sentiero Euforia a Castelvecchio, dove un biker scozzese di 45 anni è caduto dalla bici ruzzolando per alcuni metri.

Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino e speleologico Liguria, i vigili del fuoco e la Croce Bianca di Albenga.

L’uomo presentava vari traumi e problemi di movimento agli arti inferiori.

È stato medicato e stabilizzato sul posto, quindi l’elisoccorso Grifo lo ha recuperato e portato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso.<

