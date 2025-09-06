Biker accusa un malore sui sentieri alle spalle di Calice: intervento dell’elisoccorso

Agg. ore 14.15. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto da parte del personale sanitario intervenuto, l’uomo è stato trasportato in codice rosso in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Calice Ligure. Intervento di soccorso, una manciata di minuti dopo mezzogiorno, sui sentieri alle spalle di Calice Ligure.

Stando a quanto riferito, un biker avrebbe accusato un malore improvviso (un forte dolore toracico) ed è scattata la chiamata ai soccorsi.

Visto il luogo impervio e difficilmente accessibile per i mezzi a terra, si è alzato in volo l’elisoccorso. Sul posto anche un’ambulanza di Pietra Soccorso, l’automedica del 118 e il Soccorso Alpino.