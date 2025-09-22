Bergeggi, il 25 settembre Maria Scarfì Cirone presenta “Amici miei carissimi”: raccontare l’arte, vivere la memoria

Bergeggi. Un viaggio nel cuore del periodo memorabile di Albissola, quando artisti e intellettuali hanno trasformato la città in un laboratorio creativo unico, intrecciando amicizie e passioni che hanno lasciato un segno indelebile.

È questo il filo conduttore del nuovo libro di Maria Scarfì Cirone, Amici miei carissimi, che l’autrice presenterà a Bergeggi, giovedì 25 settembre alle ore 19, presso Domino Mare, in un incontro promosso dalla Biblioteca di Bergeggi.

Con la sua penna delicata e autentica, Maria Scarfì Cirone accompagna i lettori tra ricordi, incontri e storie che restituiscono l’anima di quegli anni irripetibili, in cui Albissola è stata teatro di un fervore artistico e umano straordinario. L’incontro, dal titolo Raccontare l’arte, vivere la memoria, sarà l’occasione per dialogare con l’autrice e riscoprire la magia della parola come strumento di memoria, di emozione e di condivisione.

Un evento da non perdere per chi ama l’arte, la memoria e la magia delle storie, capace di riportare alla luce un patrimonio culturale che appartiene a tutti.