Beach volley, i “Lolli” Lorenzo Fazio e Lorenzo Iacchieri sono campioni d’Italia

Bellaria Igea Marina. Risultato straordinario ottenuto da due giovani atleti liguri: Lorenzo Fazio e Lorenzo Iacchieri, conosciuti nell’ambiente sportivo come i “Lolli” (entrambi si chiamano Lorenzo). Lo scorso 30 e 31 agosto a Bellaria Igea Marina si sono laureati campioni d’Italia Under 14 di beac volley.

I “Lolli”, entrambi classe 2012 e tesserati con la Colombo Volley Pallavolo, praticano beach volley da tre anni. Già nel 2023 avevano preso parte, sotto leva, alle finali nazionali di Bellaria, pur giocando in coppie diverse. Nel 2024 hanno disputato insieme le finali nazionali, sempre a Bellaria, conquistando un ottimo quinto posto.

Quest’anno, guidati dall’allenatore Andrea Gigante della società PalaBeach Volley di Spotorno, hanno compiuto un percorso eccezionale.

In primo luogo hanno vinto tutte le tappe nazionali a cui hanno partecipato (Sottomarina di Chioggia, Beinasco, Gallarate, Cellatica); si sono quindi presentati a Bellaria come primi nel ranking nazionale.

In Romagna hanno superato con autorità pool, ottavi, quarti e semifinale, giocando sempre sul campo centrale, davanti ad un pubblico numeroso.

In finale hanno affrontato la coppia formata da Banchi Alessandro (specialista di beach volley) e Profumo Francesco (giocatore di pallavolo della C9 Arco Trentino), vincendo con il punteggio netto di 21-13, 21-12.

Tra le 30 coppie partecipanti, provenienti da tutta Italia, i “Lolli” hanno dimostrato talento, determinazione e spirito di squadra, coronando un percorso di crescita che in soli tre anni li ha portati al titolo nazionale. Un traguardo importante non solo per i due ragazzi, ma anche per la società ligure e per tutto il movimento del beach volley giovanile.

Alcune immagini della vittoriosa esperienza di Lorenzo Iacchieri e Lorenzo Fazio