Beach volley a Ceriale, tre campi in pieno centro per due tornei di alto livello

Ceriale. Tre campi in pieno centro e coppie da tutta Italia. Torna il grande spettacolo del beach volley con due tornei federali organizzati da Riviera Beach Volley con il patrocinio del Comune di Ceriale e l’assessorato allo sport condotto da Daniele Gaglioti.

Sono infatti attese per il week end del 20 e 21 settembre oltre 16 coppie di atleti di prima fascia nazionale maschile per il B1 1500 e 8 coppie femminili con un serie beach B2 da Piemonte e tutta Liguria. Con il centrale in Piazza della Vittoria e due campi presso Lido Azzurro e Bagni Italia lungo la splendida passeggiata che costeggia il molo di Ceriale, grazie agli arbitri coadiuvati dal supervisor e responsabile regionale Fipav Liguria Yuri Sacco al torneo maschile a montepremi è stato aggiunto anche un serie beach B2 femminile la domenica.

Le canotte ufficiali della manifestazione sono state disegnate per l’occasione da Bvt Media House e prodotta da BVOS riportano due nuovi sponsor uffiiciali targati Riviera beach volley: l’azienda internazionale produttrice di occhiali Hilx e il marchio Ligure di capi sportivi Okeo che fornirá i premi sul podio finale previsto dopo le finalissime in programma alle 17 in Piazza della Vittoria.

“Ringraziamo il comune di Ceriale e l’assessore Gaglioti per il sostegno e la possibilità di far crescere la manifestazione dopo il successo dell’anno scorso – ha dichiarato Alessio Marri, presidente Riviera Beach volley – è il settimo B1 di quest’anno e ci attendiamo un grande spettacolo”.