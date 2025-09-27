Basket Loano, sarà ancora DR2: “Non un passo indietro ma un investimento sul futuro”

Loano. Il Basket Loano, nella prossima stagione sportiva, disputerà ancora il campionato di Divisione Regionale 2.

Il vicepresidente Marco Rigardo ha così commentato: “Lo scorso campionato si è concluso con la splendida vittoria in gara 3 contro i tenaci avversari di RTM, che ci ha permesso di conquistare sul campo l’accesso al campionato di DR1. Dopo un’attenta valutazione condivisa con il coach Volpi e con i nostri atleti, la società ha però deciso di rinunciare alla partecipazione della DR1, massimo campionato ligure, iscrivendo nuovamente la squadra al campionato di DR2”.

“Questa scelta non rappresenta un passo indietro – ha spiegato -, ma piuttosto una presa di coscienza e un investimento sul futuro: vogliamo costruire un percorso solido, con basi concrete, che permetta ai nostri under di inserirsi gradualmente nei meccanismi della prima squadra, rendendoli protagonisti e punti di riferimento per gli anni a venire”.

“Il nostro obiettivo non è una crescita affrettata, ma una crescita sostenibile, che eviti di essere soltanto un fuoco di paglia come già successo in passato. I nostri ‘senior’ saranno al fianco dei ragazzi per accompagnarli in questo percorso, nella speranza e con la convinzione di poter competere ai massimi livelli e raggiungere la categoria superiori quando la squadra sarà davvero pronta per farlo, seguendo le giuste tappe e senza saltare alcun passaggio fondamentale” ha concluso Rigardo.