Baseball, Under 15: la Cairese si ferma alla prima fase dei playoff per il titolo di categoria

Cairo Montenotte. Si chiude il capitolo playoff Under 15 per la compagine cairese e termina con una doppia sconfitta. Forse con più convinzione si poteva sperare in qualcosa di meglio, ma era necessaria una prova perfetta che non è arrivata e, nonostante ottime giocate sia in attacco, sia in difesa, è mancata la continuità.

In gara 1 la Cairese incontra il Boves, formazione solida e ostica di cui si conosce il valore. Nel confronto è pesata molto la seconda ripresa nella quale i biancorossi non sono stati capaci di adeguarsi alle chiamate arbitrali scivolando in una bolla di impotenza. La reazione in parte è arrivata, ma lenta e tardiva. In attacco pregevole la prova nel box di Anez Medina, Flores e Sechi, ma grazie alla qualità del monte piemontese la parte bassa del lineup non ha retto il confronto.

Onore al Boves che ha interpretato in modo perfetto l’incontro conquistando il passaggio al turno successivo.

Lo Junior Parma, sicuramente la formazione più attrezzata, non ha deluso i pronostici aggiudicandosi tutti e due gli incontri; magra soddisfazione per i padroni di casa, che nella prima ripresa di gara 2 con la valida di Malatesta segnano i due punti che valgono il temporaneo pareggio con il punto del sorpasso svanito a casa base: un sussulto iniziale che regala una illusoria speranza e un sorriso al folto pubblico giunto sul diamante di Cairo Montenotte.

Nonostante lo stop sono molte le cose positive della giornata, in primis la presenza di pubblico, il supporto fattivo dei genitori, e, dal punto di vista tecnico, in l’ottimo 667 (4 su 6) di media battuta di Anez Medina e l’altrettanto pregevole 500 (2 su 4) di Sechi. In ottica futura, fa ben sperare l’esordio di Diaz nel box di battuta e di Celaj sul monte di lancio.

Ora la concentrazione va tutta al primo turno dei playoff della squadra seniores, nel quale in palio c’è la promozione alla Serie B. Gara 1 domenica 7 settembre a Bollate contro il Bovisio per poi tornare sul diamante casalingo la successiva domenica 14 per gara 2 ed eventuale gara 3.

Giocata stretta a casa di Medina

La Cairese al saluto con lo Junior Parma

Raul Celaj, lanciatore esordiente