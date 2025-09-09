Baseball, buona la prima: la Cairese parte forte nei playoff e supera il Bovisio

Bovisio Masciago. La Cairese inaugura nel migliore dei modi la serie playoff superando il Bovisio con un convincente 8-3 e portandosi così in vantaggio nella sfida.

Un risultato frutto di determinazione, concentrazione e qualità, le stesse caratteristiche che hanno permesso ai valbormidesi di conquistare con merito l’accesso alla fase più emozionante della stagione.

La partita ha avuto due volti ben distinti. Nelle prime tre riprese la Cairese ha imposto un ritmo altissimo, segnando tutti gli otto punti della sua gara e collezionando ben nove valide. Da quel momento in avanti il match si è fatto più equilibrato, complice l’ingresso del rilievo lombardo che ha limitato l’attacco biancorosso.

L’unico passaggio a vuoto è arrivato al sesto inning, quando alcune disattenzioni difensive hanno permesso al Bovisio di accorciare fino all’8-3, punteggio rimasto invariato fino alla fine. Da sottolineare però la solidità mentale dei ragazzi di Cairo, capaci di reagire e gestire senza ulteriori rischi il ritorno avversario.

Sul monte ottima prova di Castagneto, autore di ben 11 strikeout, e di Buschiazzo, che ha chiuso con sicurezza gli ultimi tre inning. In attacco brillano Franchelli (2 su 4), Garra (2 su 5), Bloise (2 su 5) e il giovane Medina, che ha firmato un prezioso 2 su 3.

La Cairese si porta così avanti nella serie e domenica 14 settembre alle ore 11 avrà il primo match point davanti al pubblico di casa.

Le formazioni schierate per l’inno nazionale

Buschiazzo sale in pedana e chiude la partita

Bloise e Castagneto punti di forza della Cairese

La Cairese sul campo di Bovisio