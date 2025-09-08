Baia Alassio, Sardo a muso duro: “Qualcuno deve cambiare registro, forse non parliamo la stessa lingua”

Altro KO in Coppa per la Baia Alassio. I gialloneri cadono negli ultimi minuti contro il Finale, perdendo 4-2. Un primo tempo più che discreto, poi le lunghe distanze nella ripresa, anche in virtù della condizione fisica, hanno portato alla sconfitta. E infatti mister Enrico Sardo non condanna la prestazione dei suoi, per diversi tratti incoraggiante. Il tecnico però ha da ridire sullo scollarsi dei reparti nella seconda metà di gara e soprattutto sull’ultimo gol preso: una palla persa ingenuamente da Vinci che ha dato il via al contropiede giallorossoblù per il gol di Tona, in pieno recupero.

Queste dunque le parole del tecnico nell’immediato post partita: “Più o meno è lo stesso discorso della settimana scorsa. Abbiamo fatto meglio nel primo tempo rispetto alla partita con il Ceriale. Siamo ancora in fase di rodaggio, ma io vedo tanti aspetti positivi. La cosa che mi fa arrabbiare di più è il gol preso nel recupero. Ho mandato dentro i saltatori a calciare e invece giochiamo una palla orizzontale. Qualcuno probabilmente deve cambiare registro, forse non parliamo la stessa lingua. Sono arrabbiato per quello più che per il risultato in se, la Coppa è fatta anche per fare esperimenti e far giocare chi non conosci bene. C’è chi ha sfruttato l’occasione e chi no, faremo le dovute valutazione”.

Dal punto di vista tattico, i gialloneri hanno puntato molto sui palloni profondi per Di Mari, bravo poi a ripulire giocando di sponda. Spesso però gli è mancato l’appoggio giusto, motivo per cui forse avere un’altra punta vicino a lui potrebbe essere la soluzione ideale. Castagna è poi entrato nella ripresa, ma anche Sardo promuove le possibilità di vederli insieme: “Adesso abbiamo due punte disponibili e nessuna delle due ha i novanta minuti nelle gambe. Domenica scorsa abbiamo inventato un ragazzino centravanti. Oggi abbiamo scelto di partire con una punta e poi cambiare a gara in corso. Ma credo che in futuro i due possano e debbano coesistere. Per la categoria sono due giocatori molto forti, è solo questione di tempo“.

Il tempo, però, è sempre meno. La prossima settimana comincia il campionato. Subito una partita da circoletto rosso per la Baia che inizierà il proprio cammino al Chittolina di Vado, ospite del Savona. Il mister commenta la prossima sfida e analizza la condizione dei suoi: “Il Savona è la squadra migliore del campionato. Non so quale sia il momento migliore per affrontarli, anche noi ora non siamo brillantissimi. Nel secondo tempo abbiamo sempre questa flessione, tendiamo ad allungarci. Si migliora in settimana, giocando assieme: ci sono tanti ragazzi nuovi, è una questione di tempi. Questa sconfitta lascia il tempo che trova, bisogna capire gli errori e fare i complimenti ai ragazzi per quanto fatto di buono”.