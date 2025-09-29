Bacigalupo, Scaramuzza (Lega): “Sarebbe bastato chiedere un mutuo e i lavori sarebbero a buon punto, invece siamo ancora fermi al palo”

Savona. “Le esternazioni dell’assessore Rossello, a questo punto, fanno quasi sorridere. A tre mesi dal suo insediamento aveva dichiarato che lo stadio avrebbe riaperto di lì a poco, e invece siamo ancora fermi al palo“. Così il consigliere comunale e capogruppo Lega, Maurizio Scaramuzza a seguito delle dichiarazioni dell’assessore allo Sport Francesco Rossello sullo stato dello stadio Valerio Bacigalupo.

L’assessore allo sport Francesco Rossello – rispondendo alle polemiche dei tifosi – ha annunciato che il progetto di riqualificazione dello stadio è pronto e prevede lavori per oltre 3 milioni di euro.

“Mi sembra che queste nuove dichiarazioni servano solo a buttare la palla in tribuna (peraltro tribuna non agibile) – prosegue Scaramuzza -, facendo perdere altro tempo. Se avessero seguito quanto proposi io tempo fa in commissione, i lavori sarebbero già a buon punto. Sarebbe bastato accendere un mutuo trentennale da 3 milioni di euro – cosa oggi possibile grazie alla passata amministrazione – senza dover attendere i fondi della Regione o qualche ipotetico emiro arabo”.

“La sensazione è che vogliano arrivare a ridosso delle elezioni per dire di aver finalmente sistemato lo stadio: un giochetto che, però, con i savonesi sommersi dalla spazzatura, non funziona più”, conclude.