Bacigalupo, il Pd risponde a Scaramuzza: “Amministrazione al lavoro per restituire alla città uno stadio migliorato”

Savona. Matteo Polletti, responsabile dello sport per il Pd di Savona, e Aureliano Pastorelli, consigliere comunale Dem di Savona, rispondono alle dichiarazioni del consigliere della Lega Maurizio Scaramuzza in merito allo stadio Bacigalupo.

“Parlare dello stadio senza conoscere l’attuale utilizzo dell’impianto da parte di circa 150 pattinatori, 25 ciclisti e 3 squadre giovanili del Savona Calcio significa non rendere giustizia al lavoro e all’impegno che numerose realtà sportive stanno portando avanti ogni giorno. Sicuramente, come in ogni progetto complesso, si possono discutere le scelte fatte o valutare soluzioni alternative”.

“Tuttavia, ciò che è certo è che la volontà dell’amministrazione è chiara e concreta: restituire lo stadio alla città e ai cittadini nel minor tempo possibile, migliorandone l’accessibilità e la funzionalità per tutte le discipline che lo vivono. Lavoriamo per uno sport aperto, condiviso e sostenibile. E per farlo servono anche informazioni corrette e rispetto per chi, ogni giorno, fa vivere questi spazi”.