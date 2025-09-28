Autostrade: 5 chilometri di coda tra Borghetto e Finale causa cantieri, rallentamenti tra Varazze e il bivio con l’A26

Aggiornamento ore 21. Ancora qualche problema di viabilità nel tratto tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure in direzione Savona dove si registrano rallentamenti e code a tratti a causa dei cantieri presenti.
Borghetto Santo Spirito/Finale Ligure. Pomeriggio complicato per gli automobilisti in viaggio lungo la rete autostradale ligure. Si segnalano rallentamenti e code in alcuni tratti della A10.
In particolare, la circolazione è fortemente rallentata tra Varazze e il bivio A10/A26 a causa del traffico intenso in direzione Genova.
La situazione è più critica tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure, dove si segnalano 5 chilometri di coda in direzione Savona per lavori in corso.