Disagi

Autostrade: 5 chilometri di coda tra Borghetto e Finale causa cantieri, rallentamenti tra Varazze e il bivio con l’A26

Pomeriggio di rientro per chi ha passato in riviera il fine settimana: code e rallentamenti in A10

Coda a10

Aggiornamento ore 21. Ancora qualche problema di viabilità nel tratto tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure in direzione Savona dove si registrano rallentamenti e code a tratti a causa dei cantieri presenti.

Borghetto Santo Spirito/Finale Ligure. Pomeriggio complicato per gli automobilisti in viaggio lungo la rete autostradale ligure. Si segnalano rallentamenti e code in alcuni tratti della A10.

In particolare, la circolazione è fortemente rallentata tra Varazze e il bivio A10/A26 a causa del traffico intenso in direzione Genova.

La situazione è più critica tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure, dove si segnalano 5 chilometri di coda in direzione Savona per lavori in corso.

