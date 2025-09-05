Autorità Portuale, sciopero di 24 ore dei dipendenti di Savona e Vado

Savona/Vado Ligure. L’assemblea dei lavoratori dipendenti dell’Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale, l’ente che governa i porti di Genova, Savona e Vado ligure ha proclamato lo sciopero di 24 ore.

La decisione è arrivata dopo la riunione tenutasi ieri pomeriggio a Palazzo San Giorgio, per discutere del rispetto del contratto nazionale, dei rapporti sindacali e di quelli fra i vertici e i lavoratori dopo il trasferimento forzato di un funzionario dalla sede di Genova a Savona.

Da moltissimo tempo non c’era più stato uno sciopero dei dipendenti dell’Adsp che negli ultimi due anni hanno vissuto il commissariamento dell’ente, una situazione di tensione che ha pesato anche sui rapporti interni. Lo sciopero sarà proclamato ufficialmente oggi, dopo un confronto fra le segreterie sindacali e le rsa e sarà fissata anche la data.