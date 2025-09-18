Auto contro furgone in A10 tra Borghetto e Pietra Ligure, un ferito: coda di 2 km

Ponente. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A10, nel tratto tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure, in direzione Savona.

Secondo quanto appreso, intorno alle 17.00, si è verificato uno scontro tra un’auto e un furgone, per cause ancora in via di accertamento.

Nell’impatto tra i due mezzi ad avere la peggio è stato il conducente della vettura.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, dei militi della pubblica assistenza e del 118, oltre a polizia stradale e ausiliari della concessionaria autostradale.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari, il guidatore ferito è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Stando alle prime informazioni, non ha riportato gravi traumi o ferite e le sue condizioni non sono giudicate gravi.

Ripercussioni, invece, alla viabilità per consentire l’azione dei soccorritori e la rimozione dei mezzi incidentati: al momento sono segnalati 2 km di coda.

Inoltre, verso le 16.00, nella tratta precedente, tra Albenga e Borghetto, si è registrata una perdita di sostanze chimiche da un mezzo pesante in transito, con il necessario intervento dei vigili del fuoco per le operazioni di bonifica e messa in sicurezza.