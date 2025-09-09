  • News24
Preoccupazione

Aurelia Bis, la Cisl: “Nessuna certezza sulla conclusione del cantiere, manca il 15% e si rischia di slittare ancora di mesi”

Ancora nessuna luce in fondo al tunnel per l'opera: "Chiederemo un incontro al commissario straordinario e all'assessore Giampedrone"

Aurelia Bis Savona

Savona. “C’è stata una riunione nella sede di Ance nazionale a Roma con ICI a cui hanno partecipato in presenza le organizzazioni sindacali nazionali e in collegamento quelle regionali. Eravamo in attesa di conoscere la posizione dell’azienda sul futuro dell’Aurelia Bis di Savona: ICI, facendo dell’ HUB, ha solamente detto che si procede. Bene, ma davanti ad una forza lavoro composta da 6 operai e 2 impiegati non riusciamo a capire come si possa pensare di dare finalmente un’accelerazione visto che manca appena il 15% per completare l’opera”. La preoccupazione sulle difficoltà di concludere il cantiere dell’Aurelia Bis tra Savona e Albisola arriva da Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria.

“Per quanto riguarda l’Aurelia della Spezia l’azienda ha chiesto il concordato in bianco e su internet risulta un avviso di vendita da parte di ICI per un asset in Calabria. Non abbiamo davanti un reale piano industriale per il cantiere di Savona: così significa navigare quotidianamente a vista senza un minimo di prospettiva a media scadenza. Non credo sia accettabile questo tipo di impostazione, è un’opera di cui parliamo da oltre 20 anni e non possiamo pensare di non aver garanzie sul rispetto di un cronoprogramma che rischia purtroppo di slittare”.

“Come Filca Cisl Liguria chiederemo un incontro al Commissario Straordinario Castiglioni e all’Assessore regionale Giampedrone: vogliamo sapere quando terminerà l’opera, giorno e anno. Ora basta tirare la palla in tribuna”.

