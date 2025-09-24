Aurelia bis, il sindaco Russo sulle dichiarazioni di Rixi: “Persi 8 mesi inutilmente, necessario avere chiarezza”

Provincia. Dichiarazioni del sindaco Russo dopo le parole del viceministro Rixi sull’ipotesi di revoca dell’appalto alla ditta incaricata di terminare il primo lotto dell’Aurelia bis.

“Dichiarazioni che lasciano sconcertati. Innanzitutto, perché non si è sentita la necessità da parte del Viceministro di condividere questa ipotesi con i Sindaci del territorio, come invece sarebbe stato opportuno, lasciando che la apprendessero da dichiarazioni pubbliche. La seconda ragione è ancora più grave. Per molti mesi ci è stata chiesta pazienza, nonostante il cantiere fosse sostanzialmente fermo, spiegando che vi era pendente una procedura in tribunale per rimettere l’azienda in condizioni di operare; siamo stati rassicurati che le cose stavano procedendo per il meglio e, prima dell’estate, ci è stato detto che la procedura si era conclusa positivamente e che a settembre i lavori sarebbero ripresi. Per queste ragioni non abbiamo alzato la voce e abbiamo seguito con apprensione gli sviluppi”, dice Russo.

“Ora scopriamo che la crisi è ancora acuta, al punto da ipotizzare la revoca dell’appalto. A questo punto il territorio si sente preso in giro: sappiamo bene che queste procedure sono complesse, ma se la procedura non era adeguata a rimettere in condizioni l’azienda di operare si doveva intervenire prima evitando di perdere inutilmente quasi nove mesi. La cosa è intollerabile: si parla sempre di esigenza infrastrutturale del nostro territorio ma questo cantiere ormai è ridicolo. È necessario avere assoluta chiarezza, pertanto è necessario un incontro con il Viceministro da parte dei sindaci di Savona, Albisola Superiore e Albissola Marina”, ha concluso Russo.